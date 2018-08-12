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Московский листок

В Москве Собянинской опять смердит сероводородом

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 1

москва собянин мусор
В Москве Собянинской опять смердит сероводородом

В ночь на воскресенье на станции измерения воздуха на улице Гурьянова в Москве концентрация сероводорода составила 0,0348 миллиграмма на кубический метр, что примерно в четыре раза больше нормы, следует из данных на сайте «Мосэкомониторинга». 

Максимальное превышение ПДК сероводорода датчики на станции зафиксировали в 23:17 11 августа. Затем началось снижение концентрации. По состоянию на 04:17 воскресенья, концентрация сероводорода пришла в норму. 

Предыдущее превышение порога запаха сероводорода на востоке столицы произошло 5 августа, тогда в районе Печатники выявили отклонение от нормы в два раза. 

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц. 

В Российской Федерации предельно-допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубический метр.

Напомним, на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, 4 августа вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ. 

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев. 

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Всего комментариев к статье: 1
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С.Раков-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА
СТОП КАТАСТРОФА написал 12.08.2018 14:04
В Стокгольме перерабытывается 99% отходов,покупаются отходы
в соседних странах и перерабатываются.Доход от переработки этого ЦЕННЕЙШЕГО СЫРЬЯ составляет десятки миллиардов
долларов.
В Москве перерабатывается 1 % отходов. ОДИН!
На утилизацию ЦЕННЕЙШЕГО СЫРЬЯ тратятся сотни миллиардов рублей.
То есть,старик С.Раков производит убытки а попутно
уничтожает огромное количество пахотных земель,
подземные воды отравляются, страдает местное население-люди
болеют,умирают.
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