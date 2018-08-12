В Москве Собянинской опять смердит сероводородом

В ночь на воскресенье на станции измерения воздуха на улице Гурьянова в Москве концентрация сероводорода составила 0,0348 миллиграмма на кубический метр, что примерно в четыре раза больше нормы, следует из данных на сайте «Мосэкомониторинга».

Максимальное превышение ПДК сероводорода датчики на станции зафиксировали в 23:17 11 августа. Затем началось снижение концентрации. По состоянию на 04:17 воскресенья, концентрация сероводорода пришла в норму.

Предыдущее превышение порога запаха сероводорода на востоке столицы произошло 5 августа, тогда в районе Печатники выявили отклонение от нормы в два раза.

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц.

В Российской Федерации предельно-допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубический метр.

Напомним, на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, 4 августа вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ.

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев.

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