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Московский листок

Как любимец Путина Деникин учил США с СССР воевать...

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 1

сша белячество
Как любимец Путина Деникин учил США с СССР воевать...

ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА?
(Письмо Деникина Трумэну)

I

1. Основной целью Советской власти является мировая революция. Многочисленные доказательства тому известны всем. Даже в уставе Красной Армии имеется пункт, в котором говорится, что "Красная Армия — армия мирового пролетариата, и её цель — борьба за мировую революцию".

2. Эта борьба сейчас идёт полным ходом в дипломатии, в экономике, с помощью завуалированных захватов (Азербайджан, Маньчжурия, Корея, Внутренняя Монголия...) и с помощью разжигания внутренних антагонизмов и сепаратистских тенденций (арабский мир, Индия, Индонезия...). Путь, с которого Сталин не свернёт, несмотря на любое умиротворение, аналогичен началу пути Гитлера (через Рейнскую область, Австрию, Мюнхен и Чехословакию...).

3. Новая и особенно серьёзная опасность нарастает из-за новой игры, которую Советы затеяли с немцами и... с японцами. Заигрывая с чувствами национального унижения и прибегая к обманным обещаниям, Советы готовят полчища наёмников.

4. Постоянно меняя форму и интенсивность своих действий, прибегая к помощи пропаганды, локальных вооружённых конфликтов, беспорядков, забастовок и восстаний, Сталин идёт по пути "большевизации мира". Вопрос только во времени. Обстоятельства могут ускорить или в конечном итоге задержать надвигающуюся бурю. И, очевидно, всё будет зависеть от степени разложения народов пропагандой большевиков и их провокационной политикой.

5. Наиболее ужасна внутренняя ситуация в СССР, и страшная нищета его народа — вне всяких сомнений. Это может в конце концов несколько задержать решающее наступление, с другой стороны, это же может заставить Советы прибегнуть к крайнему риску. По крайней мере, в настоящее время внутренняя ситуация не ограничивает советскую агрессию, что, очевидно, свидетельствует о том, что Советское правительство страдает "головокружением от успехов" (старое изречение Сталина).

6. Принимая во внимание внутреннюю ситуацию в Советской России, а также в свете политики Советов в 1939 году и их обычной тактики можно предположить, что при этих обстоятельствах Советы не желают третьей мировой войны. Они предпочитают использовать экономическую помощь, поступающую от союзников, как для собственного блага, так и для блага своих союзников и постепенно, не открывая военных действий, с помощью испытанных методов подорвать и в конечном итоге "взорвать" мир или, по крайней мере, ослабить его до такой степени, чтобы он стал лёгкой добычей. С другой стороны, следует помнить, что если только Советы смогут использовать атомную бомбу в соответствующих масштабах, обладание этим оружием приведёт к немедленному и откровенно антигуманному действию со стороны СССР. Нападение будет произведено без объявления причины, без предупреждения, без внимания к возможностям или призывам к умиротворению со стороны западных демократий, и даже несмотря на полную капитуляцию перед советскими требованиями.

II

7. Так как будущее предвещает неизбежную борьбу между демократическими миролюбивыми странами и Советами, каковы бы ни были формы борьбы, необходимо немедленно предпринять шаги, которые гарантируют наиболее благоприятные условия в ходе предстоящего конфликта. Следующие меры должны быть приняты без промедления:

а. Тесное сотрудничество, особенно между англоговорящими державами. Не поддаваться на провокации Советов, которые раздувают и используют к своей выгоде раздор. Задача первостепенной важности - защитить Францию и Испанию от "коммунизации".

б. Отказ от предоставления СССР любых кредитов (американских или английских), пока не будут получены абсолютные гарантии прекращения всякой военной, политической и пропагандистской агрессии. Вряд ли приходится ожидать, однако, эффективных гарантий, поскольку большевистский «план восстановления» СССР известен: все ресурсы России будут направлены на пушки, самолёты и атомные бомбы в соответствии с новым «пятилетним планом», недавно провозглашённым Сталиным. С другой стороны, продовольствие и припасы, требующиеся для обеспечения народа, предполагается получить у западных демократий, у тех самых стран, против которых запасается оружие.

в. Немедленно прекратить нынешнюю оппортунистическую политику в отношении Советов. Умиротворение не предотвратит конфликт и только приведёт к большей дерзости со стороны Советов и их вассалов — зарубежных коммунистических партий. Более того, умиротворение помогает укрепить коммунистическое влияние в глазах одурманенных народных масс и ослабляет престиж демократических правительств.

г. Немедленно принять самые эффективные меры против шпионажа и подрывных действий со стороны Советов и их "пятой колонны", которые деморализуют и дезорганизуют жизнь наций. Прекратить скрывать и отбеливать ужасающие условия жизни при Советах, открыто и мужественно сказать человечеству всю правду. Преступления советского режима и его внешнеполитические проделки должны быть полностью разоблачены, с тем чтобы подготовить общественное мнение к возможному разрыву с Советами. Нельзя ждать, пока грянет буря. Одной из величайших ошибок Англии во время войны было то, что она не ограничила свои отношения с СССР одним лишь военным сотрудничеством. С помощью своих ответственных деятелей, прессы и радио Англия постоянно восхваляла Сталина, советский режим, советские достижения и т.д. Таким образом, к общему несчастью были укреплены просоветские симпатии.

III

8. Во время предстоящего конфликта, и особенно в случае, если большевистская провокация вынудит западные демократии защищаться с помощью силы, жизненно необходимо, чтобы антибольшевистская коалиция не повторила основной ошибки, допущенной Гитлером, ошибки, которая привела к поражению Германии. Во всех своих фазах борьба должна вестись не против России, но исключительно против большевизма. Не следует путать СССР с Россией. Следует различать Советскую власть и русский народ, палачей и жертв.

9. В самом деле, если случится так, что война будет вестись против России с целью расчленения и балканизации страны (Украина, Кавказ и т.д.) и с перспективой отделения русских территорий (балтийские земли, западнорусские провинции, в настоящее время находящиеся под управлением Польши (Самые трагические последствия для судеб мира могут иметь постоянные претензии Польши, с которыми никогда не согласится ни русский народ, ни любое правительство России) и Румынии., то в этом случае русский народ снова воспримет войну как борьбу за защиту своего Отечества. Самое важное - не забыть уроки недавней войны. До тех пор пока война развёртывалась под знаменем интернационализма, результаты в виде бесславной финской кампании и катастрофы Красной Армии на пути к Москве были налицо. Но когда впоследствии война превратилась в смертельную борьбу за защиту Отечества, результатом стало поражение Германии.
Ввиду огромной потенциальной силы России и неуязвимости её бесконечных пространств интервенция Запада кончится так же, как все другие предыдущие вторжения: польское, шведское, наполеоновское и, наконец, гитлеровское. Даже если удастся добиться временного успеха вначале, этот успех будет означать не конец борьбы, а только начало бесконечных войн.

10. Если будет ясно, что борьба идёт не против России и её суверенитета, если неприкосновенность исторических границ России будет торжественно провозглашена и если права России, неотъемлемые от жизненных интересов страны, будут торжественно гарантированы, вполне возможно, что большевистские структуры потерпят крах в результате народного восстания или государственного переворота.

11. Нельзя игнорировать тот факт, что Россия всегда испытывала определённое недоверие к русской политике западных держав, особенно Англии. В настоящее время это недоверие раздувается интенсивной большевистской пропагандой, что находит отклик не только в пробольшевистских, но и в антибольшевистских русских кругах. Необходимо, чтобы это недоверие было рассеяно как словами, так и делами. Необходимые действия нужно предпринять теперь, особенно если дело дойдёт до прямого разрыва. В этом случае надлежит:

а. Не делать никаких обещаний за счёт России, которые могли бы поощрить захват русской земли соседями.

б. В случае оккупации российской территории немедленно установить русское самоуправление и при первой возможности поощрить создание на русских землях временной центральной правительственной власти, сформированной из граждан России с возможным участием особо отобранных эмигрантов.

в. Ни при каких условиях ни одному из соседей России не должно быть позволено участвовать в военной администрации в оккупированных провинциях России. Временное военное правительство должно быть сформировано исключительно под эгидой незаинтересованных и благосклонных великих держав.

г. Только строго ограниченное количество коалиционных вооружённых сил должно быть введено в Россию. Передвижение войск должно производиться в соответствии с интенсивностью и успехом действий народа.

IV

12. Наиболее желательным для России и наиболее выгодным для мира способом урегулирования кризиса был бы внутренний переворот в СССР. Неустанно защищая свою самодержавную власть, Сталин ликвидировал или обезвредил всех возможных конкурентов, не позволив никому добиться общепризнанной популярности, и посредством до смешного льстивой прессы и множества приближённых поощрил собственный культ. По этой причине падение главной опоры большевистской иерархии приведёт к разрушению и гибели всей структуры. Искусственно инспирированный "культ" не переживёт этого. Он будет быстро заменён подозрением и ненавистью. Зная чувства людей, можно с уверенностью утверждать, что государственный переворот в России приведёт к фундаментальным переменам в режиме, а не к одним лишь персональным перестановкам.

13. Трезвые и здравые рассуждения должны убедить государственных деятелей антибольшевистской коалиции, даже тех, кто может быть враждебным к России, что история свидетельствует о невозможности её покорения или порабощения. Также любая попытка извлечь выгоды из временной слабости России, вызванной внутренними беспорядками, была бы актом безрассудства, а для многих стран - самоубийственной политикой. Подобный курс может на годы ввергнуть Европу в кровопролитие и посеять хаос во всём мире.

Напротив, дружественное отношение со стороны [западных] держав к России и её народу в этот критический момент истории на годы предопределит будущую ориентацию политики России и заложит не только материальные, но и моральные основания для будущих соглашений беспрецедентной силы и длительности.

14. Только присутствие освобождённой от большевистского ига, сильной, миролюбивой и дружественной к западным демократиям России в семье цивилизованных наций сможет восстановить равновесие в мире, сможет рассеять сохраняющийся призрак «жёлтой опасности», ослабить мировой экономический кризис, положить конец распространению коммунистической чумы и принести в мир благословение реального мира.

Генерал ДЕНИКИН
1946, июнь

Вконец опомоившийся генерал-белогвардеец умер там же, в США, в 1947 году. От того, что его не повесили в лефортовской тюрьме в том же году, как повесили его "братьев по оружию" - Краснова, Шкуро и Султан-Гирея, - в том не его заслуга, а территории США, куда он в страхе бежал вскоре после Второй мировой войны. Его "патриотизм" во время оной всего лишь наложение макияжа на злобный антисоветизм, что он и доказал в своем письме другому служителю капитала - Трумэну, отказав Гитлеру. 

С помпой перезахоранивая этого вояку в РФ, Путин перезахоронил и открытых поклонников Гитлера - Ильина и Шмелева, этих братьев по духу "добрейшего" Антона Ивановича. А чтобы доброта белогвардейщины в современной России была более символичной, дочка Деникина дарит нынешнему "спасителю отечества" Владимиру Владимировичу именную шашку своего отца. Она, наверное, занимает почётное место в белогвардейском, путинском Кремле теперь... 

Раз Черчилль подарил Сталину от имени короля и британского народа меч защитникам Сталинграда, то дочка Деникина может совершить "равноценный" символический акт в отношении нынешнего "верховного правителя" в освобожденной от большевиков великой России. И впрямь, бог, давая человеку ограниченный ум, позабыл ограничить человеческую глупость.

Надо же такому случиться, что Ленин, принимая в свои руки рассыпавшуюся российскую империю, оставил после себя СССР с освобожденными людьми, Сталин, принимая страну с сохой, оставил ее с Победой и атомным щитом, а Путин, принимая страну все еще с фабриками и заводами, оставляет после себя производственные руины, но зато с могилками всей белогвардейской и фашистской нечисти.

А.Артузов



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Всего комментариев к статье: 1
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ирония истории
гильотинка написал 12.08.2018 17:01
А шашечка деникинская народу ой как пригодится!
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