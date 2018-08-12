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Московский листок

Ущелье Уч-Кош около Ялты охвачено пожаром

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 0

пожары крымнаш леса засуха
Ущелье Уч-Кош около Ялты охвачено пожаром

Площадь природного пожара в горах Крыма в районе урочища городского округа Ялта между Ялтинским и Крымским заповедниками возросла до 80 га, передает ТАСС со ссылкой на данные департамента по лесному хозяйству Минэкологии Крыма. 

Информация о возгорании поступила в 16:21 по московскому времени в субботу, очаг находился в урочище "Уч-Кош", где произошло загорание лесной подстилки. Площадь пожара тогда составляла 1,5 га. Работы по ликвидации природного пожара были возобновлены в воскресенье в четыре часа утра. По данным МЧС на утро, площадь пожара возросла до 15 га и продолжила увеличиваться. Пожар распространяется вверх по ущелью. 

Работает оперативный штаб. По данным регионального главка МЧС, в тушении пожара принимают участие два вертолета Ми-8. Также ожидается прибытие из Ростова-на-Дону третьего вертолета и увеличение группировки сил и средств. Спасателям приходится работать по фронту очага пожара в условиях жаркой погоды и сильной задымленности. 

В работе по тушению задействованы волонтеры из числа граждан, которые под руководством крымских спасателей оказывают помощь в ликвидации пожара. Ближайший источник воды находится в 2 км от места пожара, имеется сложность с забором воды для тушения. 

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудники ГИБДД ограниличили проезд автотранспортных средств в районе тушения пожара для безопасности граждан. 

"Со стороны Ялты перекрыто движение в районе водопада Учан-Су, со стороны Бахчисарайского района - в село Соколиное. Просим жителей и гостей Крыма учесть данную информацию при выборе маршрутов своих поездок", - сказали в пресс-службе.

Напомним, с начала пожароопасного сезона 2018 года было зарегистрировано более, чем 132 лесных пожара на общей площади 5883,28 гектара. Наиболее сильные и распространённые пожары бушевали в Забайкальском крае. Их общая площадь насчитывала 560 гектаров. Очаг находился к западу от Агинского района.

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