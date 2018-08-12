В Индонезии из всех пассажиров упавшего легкомоторного самолёта выжил двенадцатилетний мальчик

Двенадцатилетний мальчик - единственный, кто сумел выжить в авиакатастрофе, произошедшей в субботу в индонезийской провинции Папуа. Известно, что он был в сознании, но других подробностей о его состоянии нет, сообщает ТАСС. Еще восемь человек, находившиеся на борту одномоторного самолета швейцарского производства PC-6, погибли, пишет в воскресенье газета The Straits Times.

По данным издания, диспетчеры потеряли связь с экипажем примерно через 40 минут после вылета. В результате поисковой операции в воскресенье утром удалось обнаружить раненого мальчика, а также погибших в одном из лесных массивов в районе Оксибил.

Власти пока не называют причины инцидента. Местные жители рассказали, что слышали несколько громких хлопков.

Почти ровно три года назад в этом же районе самолет местной компании Trigana Air Service врезался в гору за 10 минут до посадки, погибли 54 человека.

Индонезийские авиакомпании по уровню безопасности находятся в самом низу мировых рейтингов.

В 2007 году Евросоюз запретил перевозчикам из Индонезии полеты над своей территорией, и лишь недавно запрет был частично снят для некоторых авиаперевозчиков.

Напомним, ещё одно чудесное спасение всех пассажиров при падении самолёта после взлёта было 1 августа. В мексиканском штате Дуранго разбился самолет компании Aeromexico - по счастливой случайности, никто из пассажиров и членов экипажа не погиб, сообщает El Universal.

Самолет Embraer 190, направлявшийся в Мехико, начал взлет в около 15:30 по местному времени во вторник, 31 июля. Из-за порыва ветра воздушное судно внезапно потеряло высоту и коснулось земли левым крылом. Это и привело к крушению, рассказал губернатор Дуранго Хосе Росас Ауиспуро. Впрочем, это предварительные данные о причине аварии.

На борту рейса AM2431 находились 103 человека, включая двух детей и четырех членов экипажа. Несмотря на пожар, пассажирам и членам команды удалось быстро сориентироваться и спастись.

Самолет взлетал во время проливного дождя, рассказала спасшаяся Жаклин Флорес. Она вышла наружу вместе с дочерью через дыру в фюзеляже, когда самолет начал гореть. "Маленькая девочка осталась в самолете и она плакала, потому что у нее обгорели ноги", - приводит слова пассажирки Reuters.

Флорес потеряла в огне свои документы, но она благодарит бога за свое спасение.

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