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Московский листок

Полицию нравов в "Зарадье" направлять не планируют, а Москву продолжат собянить

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин
Полицию нравов в "Зарадье" направлять не планируют, а Москву продолжат собянить

В Госдуме и Мосгордуме осудили посетителей, занимающихся сексом в московском парке "Зарядье". Поведение любвеобильных пар начали обсуждать после того, как главный архитектор столицы Сергей Кузнецов фактически похвастался, что в парке наблюдается "небывалое количество" подобных случаев, и выразил уверенность, что это говорит о комфорте и безопасности "Зарядья". 

"Архитектор отметил существующий факт. Я думаю, что правоохранительные органы должны этим заняться", - сказала радиостанции "Говорит Москва" председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. 

Она также предостерегла от излишнего публичного обсуждения данной темы, пояснив, что это "привлечет туда [в парк] людей заниматься этой глупостью". "У каждого есть квартиры, где он может этим заняться. Совсем необязательно делать это в "Зарядье". А то мы превратим нормальный парк, общественное пространство в какое-то непотребное место. Я этого боюсь", - поделилась своими опасениями Стебенкова. 

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь предложил открыть несколько "показных хороших административных дел" на несдержанных посетителей "Зарядья", назвав их "совокупляющимися животными", "енотами", "кроликами" и "гопниками", цитируют "Известия". 

В департаменте региональной безопасности Москвы пообещали разобраться в ситуации, а позже заявили, что ничего не знают о случаях секса в "Зарядье" и не будут усиливать там охрану.

- Честно говоря, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - мне непонятен ажиотаж, трата рабочего и эфирного времени, сил сотрудников СМИ, Мосгордумы и прочих рыцарей правопорядка, непонятна сенсационность, которую высасывают из неподходящего места те, кто в данный момент работает на Собянина. Что, в Москве это единственная проблема (которая встречалась в парках и раньше, но ведь дичает население - всё по плану, капитализм озверИл многих) - ни нерешённой проблемы утилизации мусора (Ядрово, Кучино, Воскресенск скоро пойдут маршем на Москву), ни точечной застройки в ЦАО со сносом памятников архитектуры, ни Ельцин-центра на Малой Никитской, ни варварских планов застройки в Хорошево-Мнёвниках, Кунцево, завод Хруничева не выселяют с его земель под предлогом создания там "Звёздного городка"? Что - пустить вам туда в "Зарядье" это похабное ваше Джигурду, чтоб он там снял очередной свой ролик с очередной женой? Похоже, только этим будет вскоре заниматься Мосгордма, оккупировавшая социально-значимое помещение Екатерининской больницы (24-й поликлиники Москвы).   

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