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Московский листок

Московские проститутки 9 сентября проголосуют за Собянина

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин
Московские проститутки 9 сентября проголосуют за Собянина

Сегодня - третье предвыборное послание единственно верному кандидату на пост мэра Москвы - мэру Москвы С.С.Собянину. 

Письма градоначальнику

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

В июле исполнилось 20 лет со дня выхода в газете «Правда пять» моей иронической заметки «Дом терпимости на Тверской».

Вы тогда были спикером Ханты-Мансийской Думы и, конечно, не несли ответственности за тот бардак-бордель на самой популярной площади города-героя.

С удовольствием представил бы Вам ссылку, но сайта у нас тогда не было. И вообще мы не думали, что с Интернетом в России зайдет так далеко, что молодежь потребуется отправлять на галеры за лайки, посты-репосты, sms-ки и приравненные к ним «чувства верующих». А сегодня еще и бить дубинками на этой самой Тверской.

Сегодня, как мы поняли, Ваша главная тема - плитка и бордюры. Тема «девочек с пониженной социальной ответственностью» по воле редколлегии стала у меня, конечно, не главной, но одной из них.

Результатом наблюдений за процессом стала заметка от 21 января 2011 г. «Г-н Собянин, вам нравятся малолетние путаны?» (http://newsland.com/user/4296711370/content/g-n-sobianin-vam-nraviatsia-maloletnie-putany/4124708 ).

Там речь, в частности, о том, что ежевечерне в Москве «мамки» выставляют на промысел к злачным местам до 50 тысяч несовершеннолетних девочек. Так что на 20-м году «живительных реформ» Россия стала одним из мировых лидеров подростковой проституции.

Возможно, от Вас эту «нетленку» злонамеренно скрыли. Никакой же реакции не последовало. Но как будто вчера написан этот призыв:

«Скажите, что мешает вам в один день и час накрыть эти бордели, чтобы схватить и предать суду сутенеров и их покровителей? Не хватит сил? Никогда не поверю: ведь целые полки милиции вы выставляете против «несогласных». Не считая Внутренних войск МВД и ФСБ. Но вы почему-то предпочитаете «кровопролития» среди недовольных властью».

Когда Вы впервые стали мэром, сутенеры рекламировали свой «живой товар» в основном через газеты. Одним из ведущих рупоров секс-маркетинга стал «МК».

Кто только с ним не воевал! И депутаты Госдумы, и общественность, и независимая пресса.  Ввсе безуспешно. Потому что, по мнению знатоков и той же «Правды», подпольные бордели «крышуются» самой мэрией.

Многим раскрыло глаза журналистское расследование от 4 июля 2011 г. «Шлюхо-часы» для Павла Гусева», которое провел сетевой портал «The Moscow Post». Отметив, что рынок интим-услуг только в одной в Москве достиг в $2 млрд., автор привел две версии экспертов:  

«Одни утверждают, что господин главный редактор владеет несколькими интим-салонами столицы. А объявления своих «точек» печатает в газете вовсе бесплатно. Другие говорят, будто «профсоюз сутенеров» «заносит» Гусеву централизованно, как и всем остальным в списке патронов» (http://www.moscow-post.com/politics/shljuxo-chasy_dlja_pavla_guseva6933 ).

 Скандал и еще какой! Однако, вопреки ожиданиям, Павел Николаевич ничего опровергать не стал, не вступился за свои честь и достоинство. Выходит, действительно, владеет и заносят?

Продолжением темы можно считать и мою заметку  от 3 окт. 2017 г. «Госпожа Памфилова! А как будут голосовать проститутки на выборах-2018?».

Оказывается, «в Высшей школе экономики ученые проанализировали один из крупнейших сайтов сексуальных услуг в Москве, чтобы выяснить логику ценообразования на рынке коммерческого секса в интернете.

Они изучили более 1800 анкет проституток и отобрали 200 из них. В каждой анкете указаны подробные данные: возраст, рост, вес, объём груди, набор и стоимость услуг, а также расположение апартаментов».

Видите, Сергей Семенович? Лучшие в мире московские «жрицы любви» сами себя легализовали настолько, что исследованием их поведенческих мотивов занимается уже ВШЭ - очень серьезное научное учреждение. А что же мэрия?

Этим я и поинтересовался у Вас полтора месяца назад в Открытом письме «Как Москва превратилась в столицу наркобизнеса и притонов»? (https://forum-msk.org/material/news/14758722.html?pf=3 ).

Привел пример. Стоит набрать в интернет-поисковике «Проститутки у метро Тверская», что рядом с Вашей резиденцией. И получаете ссылки  на несколько десятков сайтов. Да хотя бы этот - http://intim.prostitutkilove.com/metro/tverskaya). Может, Ваши сотрудники кое-кого и узнают.

Мы ставили два вопроса. Первое. «Почему же процветает сутенерский бизнес, если налицо нарушение сразу двух статей УК РФ – 240 и 241?»

И второе. «Почему в мэрии ничего не замечают? Пока ответ такой: ваши подчиненные этот бизнес крышуют, Сергей Семенович. Наряду с МВД и другими силовиками».

На эти вопросы нашего Открытого письма мы ни от Вас, ни от департаментов и чиновников Вашего правительства не получили. Значит, приходится соглашаться: мэрия в доле.

А сегодня, по некоторым исследованиям, сами обитательницы подпольных борделей рассуждают без затей: раз хозяин города их не трогает - значит, 9 сентября надо голосовать за него.

Выходит, в Ваших процентах будут и их голоса. С чем Вас заранее уже можно поздравить.

 

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 1
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старик С.Раков вряд ли услышит обращение к нему,это как общаться с кучей навоза-реакция та же
а проституция непобедима,ведь у власти тоже написал 13.08.2018 00:56
проститутки.
Только политические.
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