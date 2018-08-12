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Московский листок

Миллионер Володин в Саратове раскрыл планы партии: пенсий скоро вообще не будет

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 0

регионы едро реформа вертикаль пенсии

В России вероятно снижение уровня пенсий и даже отмена государственных пенсий как таковых. Такое мнение вчера, 11 августа, высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Заводского района Саратова. 

Одна из пришедших на беседу со спикером ГД женщин подняла вопрос пенсионной реформы, пожаловавшись на низкую пенсию и на то, что в случае принятия спорного закона ни люди её возраста, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Её слова зал встретил аплодисментами. 

Володин, пошутив о том, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, заметил, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности. Затем он еще более сгустил краски. 

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», - заявил председатель Госдумы. 

Затем он без упоминания конкретных дат сообщил, что раньше в Саратовской области на одного пенсионера приходилось четыре работающих жителя, которые в рамках действующей пенсионной системы и обеспечивали выплаты ушедшему на заслуженный отдых работнику. 

«Сейчас у нас соотношение какое, Валерий Васильевич?» - спросил Володин у присутствующего на встрече губернатора Валерия Радаева. 

«Фактически работающих 0,96 на одного [пенсионера]», - ответил тот. 

«Мы в Государственной думе приняли решение - и эта ратификация принята в первом чтении – о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который уходит на пенсию. Это ратификация МОТовской (МОТ – Международная организация труда – прим. ред.) конвенции. Мы ее рассмотреть должны до конца года, - продолжил спикер ГД. - Второе. Конечно, мы хотим изучить этот вопрос, понимая ответственность. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче. Поэтому, давайте, мы завершим изучение этого вопроса. Все, что вы говорите, я слышу».

От редакции: На редксть чуткая, внимательная у нас власть! Слышит нас Володин - уже великое достижение... Прошла всероссийская акция протеста, собраны миллионы подписей против реформы, готовится референдум - а власть действует по принципу "поп своё, а чёрт своё". Медведев про горькое лекарство нам рассказал - как правильно курс этого лекарства "пропить", чтобы потом всё наладилось. Теперь и Володин уточнил - что пенсий как ответственности государства перед трудящимися, как аккумулированного в пенсионном фонде национального достояния - вообще скоро не будет... Вот же умница, и как вовремя! Кажется, уж теперь, кто ещё сомневался, голосовать ли за "ЕдРо" и его кандидатов (Собянина - в Москве, напомню) - то теперь точно проголосуют. Идейно!

Д.Ч. 



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