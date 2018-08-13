Хиви не читатель, хиви ретранслятор

Вернёмся к вопросу о том, как я определил, что этот korneyy это хиви НАСА?

Помимо уже сказанного в первой части, совершенно не похоже, чтобы и «специалист» НАСА, готовивший этот текст для хиви korneyy, и сам хиви читали что-нибудь из тех материалов, которые они «критикуют». Вот, к примеру, этот хиви пишет: «И что бы там ни рассказывали мухины с насениками про «неокисляемое железо» – увы, это не так, оно, как видите, вполне окисляемое». Мне остаётся только плечами пожать - я до 2015 года никогда ничего не писал про неокисляемое железо на Луне, поскольку узнал об этом явлении только недавно - летом 2018 года.

Тем не менее, этот хиви korneyy оперирует данными, которыми и инженеру не достать. Тут надо предварительно пояснить, что на работу «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»» главный «накат» ведётся за то, что в ней рассказано, что «визитной карточкой» лунного грунта является тонкая плёнка металлического железа на кусках реголита с поверхности лунного грунта. Об этом ниже, но НАСА не с большого ума решила доказать, что в лунном грунте США эту плёнку типа увидели раньше советских исследователей. Но раз «раньше», то нужно указать, в какой работе об этой плёнке на поверхности реголита объявлено.

И среди тысяч работ по вопросам анализа лунного грунта 70-х годов прошлого века, находится единственная работа, в которой есть строчка: «Мониторилась интенсивность одной из линий поверхностного железа с помощью спектрометра постоянной скорости. После измерений в течении суток в качестве референсных данных мы вынесли образец на воздух. Измерения продолжались еще четверо суток и не было обнаружено никаких изменений, из чего мы сделали вывод, что металлическая фаза не взаимодействует с воздухом при комнатной температуре. Далее мы сделали то же самое со всеми имеющимися образцами - выставили их на воздух. Измерения, проведённые через два месяца нахождения на воздухе также показали отсутствие какой-либо реакции». Всё! Больше ни слова об этом нет.

Но и эта строчка о восстановленном железе в составе поверхностного соединений железа (а не о плёнке восстановленного железа вообще на кусочках реголита) найдена в журнале «Science» № 1, 1970 год. Статья называется «Mössbauer Spectroscopy of Moon Samples»(«Мессбауэровская спектроскопия образцов Луны»).

Всё это хорошо, но если поверить, что хиви korneyy не ретранслирует тексты умников из НАСА, а сам что-то пишет, то как он сумел эту статью найти?

Вбил в поисковик ключевые слова «луна, неокисляемое железо»? Но эта статья и сегодня дана в виде фото, а слова «железо» в её названии отсутствует. Да и вообще статья не о железе, а о применении мессбауэрского спектроскопа для анализа.

А может в старых, 70-х годов статьях советских учёных могла быть прямая ссылка на эту статью, и хиви korneyy нашёл её по этой ссылке? Нет, на эту статью советские учёные не ссылались.

А, может, хиви korneyy пошёл в библиотеку и перерыл журналы всего мира с лунной тематикой? Теоретически - может быть. Но вот что даёт Википедия о журнале «Science»: «В 2009 году вошёл в список 100 самых влиятельных журналов по биологии и медицине за последние 100 лет под № 3, а в разделе «Молекулярная и клеточная биология, биотехнология и междисциплинарные журналы» — под № 1». Я бы не догадался искать статью по тематике аналитической химии неорганических материалов в медицинском журнале.

Что в итоге?

Наиболее вероятное объяснение: в самой НАСА, после того, как в 70-х годах выяснилось, что американский «лунный» грунт не имеет плёнки железа на реголите, то чтобы как-то оправдаться в этом факте, нашли данную статью. А спустя 40 лет, после помещения в интернете в 2012 году статьи «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»», работники НАСА разыскали ссылки на статью в «Science» в папках старых дел, посвящённых прикрытию лунной аферы, и передали цитаты хиви korneyy.

Считать, что он такую статью мог сам найти - просто смешно. Вот поэтому тоже я считаю его хиви, а не просто умничающим дебилом.

Где грунт?

В моей книге «Лунная афера США» фальсификации американского лунного грунта посвящено более 150 страниц, но я уже привёл выше всё, что НАСА смогла по поводу приведенных мною фактов из себя выдавить и дать для опубликования хиви korneyy.

Меня это бессилие НАСА, конечно, радует.

Но в отличие от моих работ, нападки хиви korneyy на статью «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»» очень длинные, хотя совершенно не по делу. По сути, это мусорная куча каких попало цитат должна впечатлить дурака тем, какой этот хиви korneyy умный! А умный потому, что он много всяких источников перерыл, и цитаты от них выложил. Я, честно говоря, начал читать этот мусор (повторю адрес - http://forums.airbase.ru/2015/07/t91575--f-a-q-po-lunnomu-gruntu.html), а потом бросил и просто «просмотрел по диагонали».

Что могу сказать? В критике хиви korneyy работы «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»» интересна не столько критика, сколько её отсутствие.

Скажем, в критикуемой хиви работе «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»» (http://bolshoyforum.com/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD), наиболее интересным является показ того, что из якобы привезенных американцами 382 кг лунного грунта, 96,6% грунта вообще не исследовалось, и не исследуется. Думаю, что в данном случае не стоит жалеть места для цитаты показа этого.

«Из 1620 образцов за пределы США, если даже верить НАСА, попало всего-навсего 27 образцов грунта, иначе говоря – 1.5% от общего количества. И те под большим вопросом, ибо страны и институты-получатели ввоз к себе порций отказываются признавать категорически.

Зато только два ученых США получили камни и реголит общим весом почти в 10 кг, что в 50 раз больше, чем в феврале 1970-го получил весь остальной мир, вместе взятый, от имени которого американцы высаживались «на Луну».[11]

Несмотря на циклопические американские порции, в 1975-м году – через 7 лет(!) после якобы доставки на Землю чуть ли не полутонны лунных камней, - группой ведущих советских селенологов в составе А.П. Виноградова, И.И. Черкасова, В.В. Шварева и ряда других ученых было сделано следующее признание (даётся фото цитаты из статьи указанных авторов тех лет).

Было всего три серии опытов, в которых вес задействованных образцов равен 200 и 20 гр. Никаких двух или шестикилограммовых камней в перечне нет. Получается, что на протяжении целых пяти лет советские ученые ничего не знали об исследованиях в США подобных гигантских образцов. Имея при этом самый широкий доступ к зарубежной профильной научной литературе и периодике (руководитель ГЕОХИ АН СССР А.П. Виноградов, к тому же, являлся постоянным участником ежегодных реголитно-хьюстонских шоу). Мало того, в своей работе «Грунт Луны» А.П. Виноградов, И.И. Черкасов и В.В. Шварев благодарят американских ученых за присланные им книги и статьи по исследованиям американцами лунного грунта. Книги, в которых нет ни слова о якобы исследованных О'Лири и Перкинсом огромных лунных камнях.

В том же 1975 году ведущий селенолог США Джудит Фронделл косвенным образом сообщает читателям, что ко второй половине 70-х годов никто из ученых США более или менее крупных образцов лунной породы еще не получал».

И т.д. и т.п.

И эти данные хиви korneyy (и НАСА соответственно) не опровергли ни словом.

В помянутой работе статистически доказывается, что американцы с Луны доставили не 382 кг, а всего как бы несколько сот грамм, - и об этом у хиви тоже ни слова. (Однако эти статистические исследования не просты, и я их рекомендую только тем, кто что-то в статистике понимает).

И, повторю, главной фишкой всей этой работы хиви korneyy является попытка НАСА опровергнуть с помощью своего хиви утверждение статьи «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»» о том, что «визитная карточка» лунного грунта - тонкая плёнка металлического железа на кусках реголита с поверхности лунного грунта - отсутствует на американском «лунном грунте». Мало этого, и доказать, что, оказывается, американцами наличие этой плёнки железа было установлено даже раньше, чем это сделали советские учёные!

Итак, какую плёнку обнаружили советские исследователи на образцах советского лунного грунта?

Плёнка железа

Пусть рассказ об этом начнёт космонавт Береговой:

«Чистое железо в лунном грунте обнаружили сразу. Оно покрывает тончайшей (в одну десятую микрона!) пленкой большую часть его поверхности. Ученые предположили, что стоит этому самому лунному железу оказаться в земных условиях, то оно тут же окислится. Сомнений, в общем-то, не было, но решили убедиться на опыте: извлекли кусочек реголита из камеры, где он хранился в «космической среде», и оставили на воздухе. Прошла неделя, другая, месяц, потом почти четыре месяца, а приборы неизменно отмечали, что лунный металл не окисляется, не сгорает.

«Не может быть, - сказал академик А. Виноградов, когда ему сообщили об этом сюрпризе. – Проверьте еще раз и найдите свою ошибку. Это же элементарно: железо, да еще в такой степени измельченное должно неизбежно сгорать». Эксперименты повторяли снова и снова. И с той же настойчивостью лунный грунт «сигналил» о наличии чистого, неокисленного металла.

О странном поведении реголита академик А. Виноградов упомянул в докладе о предварительных результатах исследований на Президиуме Академии наук СССР. Академик М. Келдыш, который вел заседание, заметил: «Если вы поймете, как получается на Луне такое железо, и научите нас его производить в земных условиях, то это окупит все расходы на космические исследования». Он распорядился не жалеть лунный грунт для исследований, помог привлечь к ним широкий круг специалистов из других исследовательских учреждений.

К работе приступили сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского АН СССР, Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова АН СССР, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР и несколько позднее - Института металлофизики АН УССР».

Обратите внимание, что речь идёт не просто о каком-то неокисляемом железе в образцах лунного грунта, а о плёнке, покрывающей большую часть кусочков лунного грунта (реголита). И чтобы вы поняли реакцию американцев (о которой чуть дальше), сразу скажем, что в это время с их «лунным грунтом» всё было наоборот:

«Зато диаметрально противоположное свойство лунных образцов – «феномен ржавения» лунных камней – американцы обнаружили мгновенно – так же быстро, как советские ученые обнаружили противоположное свойство – феномен неокисляемости И даже еще быстрее, поскольку для «открытия» вполне хватило беглого визуального осмотра доставленных с Луны образцов ЛГ.

Так, в образцах, доставленных на Землю миссией Аполлона-16, сразу же был обнаружен т.н. «ржавый камень» («rusty rock», обрзец 66095), содержавший явные следы как внешней, так и внутренней ржавчины. Тогда, в начале 70-х, американские учёные, еще не слушавшие сенсационный (для них) доклад советского академика Богатикова, объяснили это тем, что камень проржавел в жаркой и влажной кабине командного модуля Аполлон (которая, кроме прочего, ещё и приземлилась в душно-влажных тропиках)».

Теперь о докладе академика О. Богатикова, о котором он вспоминал неоднократно в своих статьях и выступлениях:

«Крупнейший американский специалист в этой области Джерри Вассербург пригласил нас выступить в Калифорнийском технологическом институте. Я прочел там лекцию о том, о чем только что вам рассказывал (присутствие неокисляемой пленки на поверхности лунных образцов – авт.). И когда я закончил, Вассербург мне сказал: «Да, все это, конечно, очень интересно, но этого не может быть». Оказывается, когда американцы первыми доставили на Землю лунный грунт, они разослали образцы в 50 лучших лабораторий мира. И ни одна из них ничего подобного не обнаружила. «Проверяйте, - говорю, - смотрите еще…».

Ровно через неделю получаю от него телеграмму: «Олег, я тебя поздравляю. Мы повторили твои опыты – ты оказался прав».

Как видите, неделя потребовалась НАСА, чтобы понять и оценить свой провал с фальсифицированным ими «лунным грунтом», и принять вынужденное решение - утверждать вслед за СССР, что и на образцах американского «лунного грунта» такая плёнка есть.

Подчеркну: по неокисляющемуся железу американцы у себя вообще ничего не нашли, кроме уже цитированной выше статьи в медицинском журнале, поэтому вынуждены были подтвердить наличие этой плёнки неокисляющегося железа, якобы, повторением методики советских учёных. Естественно, лгали об этом.

Простите, но теперь я вынужден быть немножко нудным.

В чём разница

Горные материалы (камни) состоят из смеси различных минералов, которые как бы комками расположены в куске камня, и каждый минерал состоит из своих, более элементарных соединений. А уж спёкшиеся кусочки минералов, из которых в основной своей массе состоит лунный грунт (реголит), только из такой смеси минералов и состоит. В результате, поверхность камня с Луны будет иметь как бы «пёстрый» вид - как поверхность салата «винегрет». И железо на поверхности камня тоже будет представлено в пятнах минералов, в которые оно входит, скажем, оливина. А в железосодержащих минералах железо будет находиться в двухвалентной форме - в виде закиси железа - FeO.

По уже открытым законам химии, при образовании FeO по прямой реакции из железа и кислорода, будет идти и обратная реакция - реакция разложения FeO на кислород и железо. При наличии кислорода в атмосфере, эта реакция может быть незаметной, а при отсутствии кислорода - вполне может проходить в заметных количествах. В результате, скажем, в вакууме и при благоприятных иных условиях на поверхности железосодержащих пятен на срезе камня появится слой восстановленного железа - собственно железа. Как бывший металлург, скажу от себя - если рядом с этим восстановленным железом не будет серы и фосфора, то это железо будет трудно окислить кислородом атмосферы (кислородом с парциальным давлением в 0,2 атм.), трудно будет это восстановленное железо опять перевести в двухвалентное состояние - в FeO.

Я это к тому написал, что сегодня в НАСА подменяют понятия «плёнки» восстановленного железа по всей поверхности куска лунного грунта, на понятие восстановленного железа на «пятнах» соединений с железом на поверхности куска камня, скажем, на пятнах того же оливина.

Американцы фальсифицировали свой лунный грунт, пытаясь сделать его похожим на лунный грунт, к примеру, американцы облучали его, чтобы сымитировать треки от космических частиц. И испытывая пригодность мессбауэрского спектроскопа, помянутые исследователи в нескольких образцах американского «лунного грунта» обнаружили восстановленное железо именно на пятнах железистых соединений, причём, это железо не окислялось немедленно. И, как сказано выше, поместили статью об этом в медицинском журнале.

Американцы же в этой статье пишут: ««Мониторилась интенсивность одной из линий поверхностного железа с помощью спектрометра…». То есть, исследовались пятна железосодержащих соединений на поверхности куска камня, а не вся его поверхность.

А уже в представленной хиви korneyy в качестве «доказательства» статье А.П. Виноградов, В.И. Нефедов, В.С. Урусов, Н.М. Жаворонков. «Рентгеноэлектронное исследование лунного грунта из Моря Изобилия и Моря Спокойствия», опубликованной не позже 1974 года, сделан вывод, о котором НАСА и его хиви промолчали : «Итак, наши исследования показали присутствие в реголите мелкодисперсной и устойчивой против коррозии фракции металлического железа, сконцентрированной, по-видимому, на поверхности частиц реголита». То есть, плёнки железа на всей поверхности кусочков реального лунного грунта вне зависимости от того, есть в составе этих частичек FeO или его нет.

Об этом выше и сообщали Богатиков и Береговой.

В дальнейшем это открытие было зарегистрировано в СССР в 1980 году под номером 219 «Свойство неокисленности ультрадисперсных форм простых веществ (в частности железа, титана, кремния), находящихся на поверхности космических тел». Авторство открытия взяли себе А.П. Виноградов (тот самый, который не только сам ничего не нашёл, но ещё и кричал, что этого не может быть), В.П. Барсуков, B.C. Урусов, А.В. Иванов. И в описании открытия сказано об обнаружении «фазы неокисляемого металлического железа на частицах лунного реголита». Понимаете, написано «на частицах», а не на «железосодержащих частицах», то есть железа в составе самой частицы реголита может и не быть, а плёнка железа есть.

Что тут ещё надо сказать. К 1980 году в СССР было зарегистрировано почти миллион изобретений, и всего 219 открытий. Это говорит о чрезвычайной придирчивости регистрирующего органа (ВНИИГПЭ) с точки зрения приоритета открытия. И если бы статья американцев в «Science»1970 года была о восстановленном железе на поверхности реголита, то через 10 лет открытие за № 219 в 1980 году просто не зарегистрировали бы. Но открытие зарегистрировали без каких-либо претензий американцев на приоритет. Вот вам и косвенное подтверждение «визитной карточки» настоящего лунного грунта.

А на частицах американского «лунного грунта», такой плёнки нет. Мало этого.

В 2015 году пресса сообщила:

«Значительная часть образцов лунного вещества, собранного американскими пилотируемыми миссиями в 60–70-е годы, потеряла первозданный вид и сильно раскрошилась. К таким выводам пришли ученые из Университета города Ханьянг (Южная Корея), изучившие сохранность лунных материалов, хранящихся в США уже более четырех десятилетий.

…Известно, что в ходе шести пилотируемых экспедиций с 1969 по 1972 год американскими астронавтами было доставлено на Землю около 382 кг лунного вещества.

83% этой массы хранятся нетронутыми для будущих исследований в Космическом центре имени Джонсона, и обращаются с ними не напрямую, а посредством специальных инструментов. При этом образцы сохраняются в герметичных контейнерах, заполненных азотом, предотвращающим попадание на них влаги.

…Разница оказалась ошеломительной. К примеру, выяснилось, что средний диаметр частиц уменьшился с 78 до 33 микрон, то есть более чем в два раза.

Если в привезенном веществе 44% частиц имели размер 90–1000 микрон, то спустя четыре десятилетия в этот диапазон попадают лишь 17% частиц.

…Четыре года назад мир облетело сообщение NASA, где ведомство призналось, что за долгие годы растеряло 500 образцов лунного грунта, которые разошлись по различным лабораториям и не были возвращены. Что касается лунных образцов массой более 300 грамм, доставленных на Землю тремя советскими миссиями, то они продолжают храниться в институте ГЕОХИ».

Мало этого, как я написал раньше, образцы советского лунного грунта продолжают выдаваться для исследований.

***

Ну и теперь вывод.

Мы - те, кто видит эту американскую аферу с высадкой на Луну - выступаем открыто и под своими именами. Наш оппонент, в данном случае, НАСА, подло отмалчивается, выпуская вместо себя своих придурковатых холуев - хиви - туповатых дебилов, часто прячущихся под кличками.

Уймитесь, наконец, моральные уроды! Не путайтесь под ногами!

С нами обязано обсуждать вопросы Национальное аэрокосмическое агентство США, а не вы, дебилы! Мало этого, даже ваша дебильность не освобождает вас от понимания свое гнусной роли!