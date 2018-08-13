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Московский листок

Анатолий Баранов: Нам не нужна морская торговля с таким государством

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев
Анатолий Баранов: Нам не нужна морская торговля с таким государством

Дал комментарий "Свободной прессе".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Украины нет претензий к российским морякам, которые находятся на задержанном на днях в Херсоне российском танкере «Механик Погодин». «Только что переговорила с капитаном судна „Механик Погодин“ Михаилом Замятиным. Ещё вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют», — написала она. 

Зато Денисова уточнила, что под санкциями само судно и имущество на нем. По предварительным данным, танкер «Механик Погодин» принадлежит компании «ВЭБ «Лизинг», которая внесена Киевом в его санкционный список совсем недавно — 26 июля. 

По словам Денисовой, суд по вопросу ареста судна состоится в понедельник, 13 августа.

Полмесяца спустя, 11 апреля, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте другого российского судна — «Trans Services Maritime», добывавшего песок для строительства Крымского моста. 

Теперь вот — «Михаил Погодин». Означает ли это, что захваты будут продолжаться? Почему в нынешнем случае Украина медлит с арестом? Боится последствий? 

— Опасения украинской стороны понятны. Страна, практически не имеющая Военно-Морского флота, нагло арестовывает судно достаточно сильной морской державы буквально в двух шагах от ее территориальных вод, — отмечает главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов. — Хотя удивление вызывает, скорее, намерение Киева все же, несмотря ни на что, арестовать хоть какое-нибудь российское судно. Очень хочется приключений? Ну, так надо, в конце концов, предоставить украинской власти такие приключения. А то будут продолжать нахальничать. 

— Чего в Киеве хотят добиться подобными акциями? 

— Чтобы Москва их заметила. И, допустим, обстреляла Херсонский порт или высадила там десант для освобождения судна и моряков. 

Это было бы для Киева счастье! Можно было бы снова вопить об агрессии, просить на Западе денег на национальную оборону и так далее. 

— Это уже третья попытка Украины в 2018 году фактически пиратского захвата наших судов. Может, стоит вообще не заходить в их порты и даже — в территориальные воды? Насколько это реально? 

— Это самоочевидная вещь. Вы заходите в порты, где вас могут арестовать. Вы об этом знаете, но все равно заходите. Что, там ждут такие невероятные бонусы, такие сверхдоходы? Не думаю. 

Нужно не просто запретить российским судам заходить в любые украинские порты. Все украинские грузы, оказавшиеся в российских портах, следует просто конфисковать. Нам не нужна морская торговля с таким государством. Вообще не нужна.



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