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Московский листок

Бандерлоги готовы "подправить" выбор народа

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 1

украина война киев
Бандерлоги готовы "подправить" выбор народа

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что у его страны есть опасность потерять государственность и необязательно это случится «военным путем», рассказал он в интервью изданию «Апостроф». 

Он отметил, что это может произойти, если депутату из политической партии «Оппозиционный блок» Вадиму Рабиновичу, внефракционному парламентарию Евгению Мураеву и «остальной этой пятой колонне» удастся получить большинство мест в Верховной раде. «И все, каюк, Украины нет, а есть «Малороссийская губерния», — сказал Тука.

***

А что, это так плохо - вместо безумного государства Украина нормальная богатая губерния в составе России?

Вы спросите обычных украинцев, особенно когда они уверены, что за честный ответ им ничего не будет. Наелись уже и незалежностью, и безвизом, и "эуропейством" и "украина-понад-усе".

Но о свободном волеизъявлении, похоже, речи не идет - если замминистра позволяет в СМИ называть действующих парламентариев "пятой колонной" и откровенно угрожать... Ясно же, если в результате выборов большинство в парламенте получат не те силы, то такие, как Тука снова выйдут на майдан, но уже с оружием, которого у них навалом теперь. Янукович ведь тоже был избран законно...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 13.08.2018 00:34
Хохляндия может быть нужна России только без хохлов.
Потому: хохлов - в Европу, Хохляндию - в Россию.
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