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Московский листок

А у нас, оказывается, в стране две пенсионных системы!

Опубликовано 13.08.2018 автором в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
А у нас, оказывается, в стране две пенсионных системы!

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Заводского района Саратова напугал всю страну, заявив, что в России вероятно снижение уровня пенсий и даже отмена государственных пенсий как таковых.

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», - заявил председатель Госдумы.

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Затем он сообщил, что раньше в Саратовской области на одного пенсионера приходилось четыре работающих жителя, которые в рамках действующей пенсионной системы и обеспечивали выплаты ушедшему на заслуженный отдых работнику.

«Сейчас у нас соотношение какое, Валерий Васильевич?» - спросил Володин у присутствующего на встрече губернатора Валерия Радаева.

«Фактически работающих 0,96 на одного», - ответил тот.

«Мы в Государственной думе приняли решение - и эта ратификация принята в первом чтении – о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который уходит на пенсию. Это ратификация МОТовской (МОТ – Международная организация труда) конвенции. Мы ее рассмотреть должны до конца года, - продолжил спикер ГД. - Второе. Конечно, мы хотим изучить этот вопрос, понимая ответственность. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче. Поэтому, давайте, мы завершим изучение этого вопроса. Все, что вы говорите, я слышу».

***

Ну, на самом деле это простой политтехнологический ход. Напугать людей, чтобы они поддержали ухудшение собственной жизни из боязни еще большего ухудшения.

Реакция общества на так называемую «пенсионную реформу» резко отрицательная, причем во всех слоях и всех возрастных группах. На горизонте референдум, итоги которого нельзя сфальсифицировать полностью.

И вот вбрасывается идея о полной отмене пенсий! Мол, денег нет и так далее… И напуганные люди голосуют за повышение пенсионного возраста как меру, которая позволит правительству не оставлять их вообще без пенсий!

О моральной стороне вопроса нужно было думать, когда голосовали за «Единую Россию» в целом и за Володина в частности – кстати, на встречу с ним, надо думать, пришли как раз-таки его избиратели. Порадовались, наверно, на свой выбор…

Но очень некрасиво, когда спикер парламента откровенно «забивает баки» своим избирателям.

Прежде всего, какая разница, сколько трудоспособных граждан сейчас работает на обеспечение одного пенсионера в Саратовской области? Тот пенсионер, который получает пенсию сейчас, работал на нее всю жизнь, всю жизни шли отчисления с его зарплаты в Пенсионный фонд, который, как теперь нам говорят, пуст. А где деньги, Зин? Где те деньги, которые накапливались в Пенсионном фонде на пенсии, то есть целевым назначением?

Что-то пока не слышно о расследованиях и громких посадках по преступлению века – ведь украдены деньги целого поколения!

Кстати, это как раз те деньги, что копились, когда на одного пенсионера приходилось четыре работающих. Хотелось бы знать, куда они девались?

Второе – кто виноват, что сегодня на одного пенсионера приходится в Саратовской области 0,96 работающего? Возрастное соотношение среди населения совсем не такое – это значит, что из примерно четверых трудоспособных реально работают и платят в Пенсионный фонд только 25 процентов. С кого нужно спросить за столь удручающее состояние трудовых ресурсов, неужто с пенсионеров, которые свое уже честно отработали? Если же правительство не может адекватно распорядиться трудовыми ресурсами в стране, то зачем нужно такое правительство? Президенту удобней работать с такой командой неучей, неумех и недоумков? Думе каждый год заслушивает отчеты правительства и дает им свою оценку – где решения Государственной думы по катастрофической ситуации на рынке труда?

Вместо этого Володин задает задачки пенсионерам – как накормить человека щами из топора? А это не им загадки! Это оценка деятельности и того же Володина на разных высоких постах. Провалили экономико-социальное развитие страны, нарушили Конституцию РФ, которая гласит, что Россия социальное государство, и что в России не могут издаваться законы, ухудшающие положение граждан.

Еще Володин упоминает конвенцию МОТ. Но почему-то в соответствии с этой конвенцией в Европе пенсии составляют 70-80 процентов от заработка, а у нас всего 40 процентов. Это как, это почему?

А у нас, оказывается, в стране две пенсионных системы! Одна для чиновников, а другая для «быдла». И вот судьи, депутаты, чиновники исполнительной власти получают как раз около 70 процентов от своего немаленького заработка. А вот все прочие почему-то как «достижению» должны радоваться и 40 процентам.

По существу, чиновники, в том числе и депутаты, которые довели социально-экономическую ситуацию до нынешнего краха, будут получать пенсии, которые позволят им провести безбедную старость. А вот все прочие, те самые униженные и оскорбленные, будут получать копейки на 5-8 лет позже, да еще все это время дрожать, как бы «отцы отечества» и вовсе пенсии не отменили!

Вот сейчас отбывают свой срок активисты из ИГПР «ЗОВ», Мухин, Барабаш, Соколов и Парфенов – их намерение провести референдум об ответственности власти признан «опасным экстремизмом». И то правда – безответственная власть же лучше! Провалил, развалил, обворовал – получи повышенную пенсию и полный мешок разных льгот. И можешь еще потом поучать окружающих…



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