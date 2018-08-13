Доллар сделал ещё шаг к нефтерублёвой отметке "70"

Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром: рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к валютам развивающихся рынков из-за финансового кризиса в Турции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,71-68,66 рублей за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,47 рублей за доллар (+74,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 68 рублей за впервые с 18 апреля 2016 года. Евро вырос до 78,03 рублей (+78,25 копейки), превысив отметку в 78 рублей за евро впервые с 11 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 76,19 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,77 рубля. Доллар при этом оказался на 1,5575 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,3565 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты, рубль падает к доллару и евро как в ожидании развития темы с введением новых антироссийских санкций со стороны США, так и из-за снижения интереса инвесторов к валютам развивающихся рынков в связи с валютным кризисом в Турции. Цены на нефть также немного снижаются в понедельник утром: цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 опустилась на 0,33% - до 72,57 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,28% - до $67,44 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказывают сохраняющиеся опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны, которые вступят в силу 5 ноября.

Резкое снижение курса рубля к доллару и евро, начавшееся на прошлой неделе, было вызвано объявлением США о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ожидается, что первый пакет санкций вступит в силу с 22 августа. Второй - через 90 дней, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты. Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Информация об этом привела к падению стоимости акции российских компаний.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что при помощи санкций США пытаются добиться от России "более надлежащего поведения".

Кроме того, на курсе российской нацвалюты сказались сообщения о "санкционном законопроекте", подготовленном группой американских сенаторов. В нем идет речь, в частности, о санкциях против российского госдолга и ряда крупнейших банков.

От президента США Дональда Трампа авторы законопроекта требуют свести в единую систему все санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для координирования санкций с ЕС, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции с новым российским госдолгом и даже решить вопрос о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Второе пожелание - "публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов". В этом пункте речь также идет об "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии. Также авторы проекта требуют от президента призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, который продолжает "совершать военные преступления".

Речь в законопроекте также идет о замораживании активов и запрете на операции в США, которые осуществляют семь российских банковских структур, в том числе "Сбербанк", ВТБ, ВЭБ и "Промсвязьбанк". Документ также содержит крайне жесткое предложение по рассмотрению США вопроса о признании России "государством, спонсирующим терроризм".

Фактором ускорения инфляции во второй половине 2018 года может стать ослабление рубля, которое произошло в начале августа на фоне объявления новых антироссийских санкций.

«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017–2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — отмечают в Минэкономразвития.

Роста цен в августе аналитики ведомства не ждут: помесячные темпы инфляции будут находиться на околонулевом уровне. Однако в годовом выражении она увеличится до 2,9–3,1% из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция в -0,5%.

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