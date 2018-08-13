На экологию правительству Димона уже не хватает, Ядрово газами набухает

Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта "Экология" на 320 миллиардов рублей (17,1%) до 1,551 триллиона рублей. Об этом сообщается в последней версии паспорта проекта от 27 июля, на которую ссылается РБК.

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин представил этот проект на заседании президиума Совета по стратегическому развитию под руководством премьера Дмитрия Медведева. 632 миллиарда рублей на этот проект планируется выделить из федерального бюджета, еще 125,5 миллиардов. - из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 миллиарда - из внебюджетных источников (прежде всего, промышленных предприятий).

В прежней версии проекта, разосланного в профильные ведомства и региональные администрации 5 июля, общие расходы на экологию в ближайшие пять лет оценивались в 1,87 триллиона рублей, из них федеральный бюджет должен был потратить 921 миллиард рублей Таким образом, большая часть сокращений приходится именно на федеральную часть - 289 из 320 миллиардов рублей. А расходы из внебюджетных источников, наоборот, предложено увеличит на 27,8 миллиарда рублей.

Больше всего сокращения коснулись направления "Чистая вода", которое предполагает обеспечение нормального качества питьевой воды для 99% потребителей (сейчас - 87,5%). В 2019-2024 годах на него планируется потратить вдвое меньше, чем собирались изначально - 258,47 миллиарда рублей вместо 551 миллиарда. Другие направления были сокращены значительно меньше - так, "Чистый воздух" (снижение атмосферных выбросов и в центрах металлургии) и "Оздоровление Волги" получат лишь на 5 процентов меньше изначально запланированного - 499,83 миллиарда и 220 миллиардов рублей соответственно. Причем федеральное финансирование "Оздоровления Волги" выросло на 21,5% до 133,7 миллиарда рублей. Задача этого направления - сократить втрое объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, которые вредят акватории реки.

Расходы на нацпроект "Экология" и его окончательные параметры будут утверждены в октябре. Как сообщила-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова, расходы этого проекта ждет дальнейшее сокращение, при этом, по ее словам, "идет защита каждой цифры".

По мнению некоторых источников, сокращение расходов на направление "Чистая вода" связано с недостаточно сильным лоббированием со стороны Минстроя. Другие эксперты полагают, что снижение расходов по проекту "Экология" "некритично", однако оценивать целесообразность сокращения расходов можно будет только тогда, когда станет понятно, какие проекты были исключены из плана реализации после сокращения финансирования.

Национальный проект "Экология" реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя 10 направлений - "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" и "Сохранение лесов".

От редакции: Почитаешь эти "направления" и поразишься, поверишь в то, что "мир внутри Садового кольца" и вообще господа на Рублёвке - вовсе не так воспринимают действительность, как мы. Что такое оздоровление Волги мы ещё можем понять (хотя, оздаравливают обычно одушевлённые объекты), но откуда взялась формулировка "сохранение озера Байкал"? Что, озеро куда-то утекает, исчезает? Однако именно за последний срок Путина и при премьерстве Медведева там многие земли с выходом на Байкал были скуплены гражанами КНР - но это, возможно, в рамках нацпроекта, для сохранения озера делалось? А вот направление "чистый воздух" в Москве явно страдает - только вчера было очередное превышение по сероводороду. То есть эти умозрительные "направления" - пустое бла-бла, на которое уходят бюджетные миллиарды?

Под Москвой при явном неучастии Минприроды проблема складирования неутилизированного мусора вот-вот перейдёт уже из локальной в политическую и общегражданскую. Однако нацпроект "Экология" всё-таки остаётся, и в нём, в его кубышке остаются полтора триллиона рублей - сумма, близкая к бюджету Москвы. Наверное, мусорную проблему на такие средства можно было бы решить? Тем не менее, даже отсюда правительство вынуждено утаскивать сейчас "заначки", поскольку терпит банкротство по всем направлениям и уже начинает мандражировать: как бы верные, прикормленные нацпроектами коррупционеры не начали выносить на публику правду о том, как правительство заботится о природе России, как приоритетной сделало только Трубу (недропользование), а на всё прочее бросило условные деньги, часть сверхприбылей от продажи нефти - хотите, разворовывайте, хотите, "осваивайте" по назначению, это уже ваши деньги и ваши проблемы...

Д.Ч.

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