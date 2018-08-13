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Московский листок

Пик Коммунизма пощадил тринадцать альпинистов и троих членов экипажа Ми-8

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 1

таджикистан авиа альпинизм
Пик Коммунизма пощадил тринадцать альпинистов и троих членов экипажа Ми-8

Вертолет Ми-8 с альпинистами, среди которых были россияне, совершил жесткую посадку в районе пика Исмоили Сомони в горах Памира, говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациями и гражданской обороне Таджикистана (КЧС). 

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 16:30 минут по местному времени (14:30 по Москве) при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа, говорится в сообщении. 

В оперативном штабе, созданном таджикскими властями, "Интерфаксу" сообщили о пострадавших, однако не назвали ни их числа, ни гражданства. 

Между тем посольство РФ в Душанбе сообщило "Интерфаксу", что на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Таджикистане, находились 13 россиян. На борту также были белорус и испанец, а экипаж состоял из граждан Таджикистана, передает РИА "Новости". 

Российские альпинисты, по предварительным данным, живы, сообщил в понедельник "Интерфаксу" по телефону источник в вертолетной спасательной группе на аэродроме Лахш. Установлена связь с экипажем вертолета, сказал собеседник агентства. Позже стало известно, что началась эвакуация альпинистов. Источник "Интерфакса" сообщил, что только пятеро альпинистов и один член экипажа Ми-8 могут передвигаться самостоятельно, остальным требуется медицинская транспортировка. 

По предварительной версии, жесткую посадку спровоцировали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета. Среди находившихся на борту могут быть пострадавшие. "С места сообщают о пострадавших, состояние пока не установлено. Эта информация будет уточняться и проверяться", - сказал источник. 

Источник РИА "Новости" в туристической компании первоначально сообщил, что экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку, погиб, среди погибших также есть альпинисты. Однако таджикские власти не подтвердили эту информацию. Экипаж и все пассажиры вертолета живы, сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсуфи. "Определены точные координаты жесткой посадки Ми-8. Спасатели направляются к ним на помощь", - добавила Юсуфи. 

Как передает портал Asia-Plus со ссылкой на источник в туротрасли, пассажирами вертолета были граждане России, Белоруссии и Испании. По его данным, группа в основном состояла из граждан РФ. 

Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств Таджикистана создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту аварии два вертолета со спасателями и медицинскими сотрудниками, отчитались в КЧС. 

Два российских военных вертолета Ми-8 окажут помощь в эвакуации пострадавших альпинистов в Таджикистане. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа. 

"Два военных вертолета Ми-8 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вылетели с аэродрома Гиссар в населенный пункт Джиргаталь для эвакуации альпинистов, совершивших жесткую посадку на вертолете", - сказали в пресс-службе. 

Пик Исмоили Сомони является высочайшей вершиной Таджикистана - 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук РТ. Ранее вершина носила название пик Коммунизма и являлась высочайшей точкой бывшего СССР. Современное название гора получила в 1998 году в честь основателя средневековой династии Саманидов Исмоили Сомони.

Отметим, что похожий инцидент позавчера был в Индонезии, однако там погиб не только экипаж, но и почти все пассажиры. Двенадцатилетний мальчик - единственный, кто сумел выжить в авиакатастрофе, произошедшей в субботу в индонезийской провинции Папуа. Известно, что он был в сознании, но других подробностей о его состоянии нет, сообщает ТАСС. Еще восемь человек, находившиеся на борту одномоторного самолета швейцарского производства PC-6, погибли, пишет в воскресенье газета The Straits Times. 

По данным издания, диспетчеры потеряли связь с экипажем примерно через 40 минут после вылета. В результате поисковой операции в воскресенье утром удалось обнаружить раненого мальчика, а также погибших в одном из лесных массивов в районе Оксибил.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никорим написал 13.08.2018 14:19
Какая цель этих придурковатых экскурсий?
Я понимаю если бы на высоких горах планировалась установка Градов с которых можно было бы ударить по домам престарелых граждан Украины, то это понятно, но что бы просто так...
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