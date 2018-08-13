Жюри 9-го творческого конкурса на премию им. Демьяна Бедного объявило список финалистов

В нынешнем году работа Жюри нашего творческого конкурса осложнялась, главным образом, тем, что политическая повестка вклинивалась в будни. Но это, если вы знакомы с историей присуждения и вручения наших наград (в следующем году - 10 лет), - нормально. Первые дипломы вручались 23 февраля, на демонстрациях. И как раз в мае, когда по плану культурной работы ЛФ и ОКП планировалось определиться с финалистами конкурса, на страну рухнула пенсионная реформа, и многим членам Жюри пришлось заниматься совсем другой работой, итогом которой стала Всероссийская акция протеста, прошедшая 28 июля. Однако мы не забывали и обо всех тех, кто за это время продолжал присылать свои заявки и тексты на наш конкурс.

Поскольку в 2018-м году Жюри стало сводным, и объединило "команданции" в сфере современного искусства как Левого Фронта, так и Объединённой коммунистической партии, мнений стало больше. Это отчасти тоже замедляло формирование итогового списка финалистов.

Победителем в номинации "Публицистика" (критически настроенная в отношении правящего режима экономической и социальной деградации, просветительская, прогрессивная) в 2018-м году, в Девятом нашем конкурсе стал Денис Опякин (г. Архангельск). Несмотря на то, что он прислал на конкурс и малую прозу, и зарисовки с социальной натуры, которые мы особенно ценим, Жюри сошлось во мнении, что именно его публицистика обладает всеми достоинствами, требующимися в данной номинации. Однако, по настоянию части Жюри из ОКП, опубликовали мы все присланные Денисом тексты, поскольку и они вполне публицистичны.

В номинации "Левая перспектива" (картины, акции, инсталляции, перформансы революционной направленности) у нас впервые за историю конкурса и награждений художников - сразу три победителя, и мы по-спортивному распределили их по местам, хотя и довольно условным. Ведь в первую очередь мы поощряем гражданскую, антибуржуазную отвагу художников. Первое место заняли товарищи из Pussy Riot (хотя мы понимаем, что это уже не былой рок-акционистский коллектив) устроившие в Лужниках, в финале мундиаля бесстрашную акцию "Миллиционер вступает в игру" (по другой версии - "Небесный полицейский"). Второе место заняла арт-группа "Родина" (г. Ленинград), чью картину "Девять стадий разложения вождя" Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить, а автора, Варю Михайлову оштрафовать на 160 тысяч (увы, таких денежных премий, как и вообще данного эквивалента в нашем призовом фонде нет, в нём только творческие же продукты - книги, ДВД, - но...). Но мы показываем тысячам глаз уничтоженное. И доказываем этим, что не только рукописи не горят...

Третье место в сплошь акционистской в данном году номинации заняла другая ленинградская арт-группа, "Весна". Акция активистов "Весны" прошла 3 июля. Девушка, облитая красной краской, изображающей кровь, легла на постамент скульптуры волка Забиваки, талисмана чемпионата мира по футболу, установленного на аллее перед стадионом "Санкт-Петербург": так был выражен протест по поводу транжирства правительством Медведева бюджетных денег на мундиаль в то время, как в тюрьмах сырьевой империи царствуют пытки и томятся политические заключённые.

В номинации "Проза" у нас тоже своеобразный прецедент: дважды лауреат. Имея уже одну нашу награду, автор повторно решил участвовать в конкурсе, прислал свой текст, причём продемонстрировав в нём и собственный творческий рост за прошедший немалый период. Такой динамике и настойчивости расширенное Жюри было больше радо, чем удивлено, и большинством, хоть и не подавляющим, решило наградить Глеба Нагорного и его "Красную мельницу" (пьесу) в данной номинации.

Номинация "Рок-буревестник" в 2018-м году имеет безусловного победителя, это группа-открытие текущего года, "Утро в тебе", прекрасно выступившая на возрождённой акции "Рок-Первомай" (по приятному для Жюри совпадению двое из номинантов - арт-группа "Родина" и "Утро в тебе" именно в рядах Первомая совершили то, за что мы их сейчас и награждаем).

В номинации с самым скромным названием "Стих", (которое мы, исторической достоверности ради, пока не меняем) победитель - Илья Плеханов и боевое, молодое и уже с признаками классового чутья его троестишие.

Но в качестве традиционно итогового, мы выбрали близкий к рэпу стих финалиста из "Утра в тебе", потому что он тоже был прислан на конкурс, а песней, насколько Жюри осведомлено, ещё не стал.

Филоненко Павел

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ

Я втыкаю штыки слов в тела вещей.

Призрачным огнем загорается пустота.

Мы только тени на стенах пещер,

Опоры для керченского моста.

Мы живем на материке бурь,

Где индивид – это отпечаток сапога.

Где грядущее не жалеет пуль,

Бьет дубинками Нацгвардии по ногам.

Государственная граница между добром и злом

Проходит где-то внутри каждого из нас.

Но есть те, кому повезло,

А есть Сирия и Донбасс.

И пока суету каждого дня

Мы превращаем в тепло, не жалея сил,

Нам не стоит бояться даже ядерного огня –

Цепи рабства прочнее всех Хиросим.

И не важно, какой ты выбираешь путь,

Всегда есть шанс умереть молодым:

Одним система ломает грудь,

Другие выбирают кемеровский дым.

Мы – это глина, плотная масса толп,

Разбухшая под потоками бесконечного вранья.

Мы незыблемы, как александрийский столп

Двадцать третьего февраля.