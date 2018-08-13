Локальная попытка вернуться в Красном Яре из Путинской России в СССР не удалась. Пока...

В Астраханской области задержаны жители поселка Красный Яр, которые сняли флаг ельцинско-путинской России со здания сельсовета и повесили вместо него Флаг Советского Союза. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Всего задержали пять человек. Их доставили в отдел полиции и обвиняют в организации несогласованного митинга. Активисты заявили о восстановлении в поселке Верховного Совета СССР. После этого был назначен глава сельского поселения, а здание сельсовета местные жители решили вернуть в юрисдикцию Советского Союза, поэтому и сняли триколор.

Отметим, что точно за такой же поступок, совершённый в 2003-м году, в Москве показательно судили коммуниста Армена Бениаминова: он поднял государственный флаг СССР над Государственной Думой 7 ноября 2003-го года - правда, не до конца поднял... Следствие потом пыталось установить, что это за триколор полетел оттуда вниз, в Охотный ряд, под ноги демонстрации вместе с листовками "Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!", с Госдумы... Но было доказано, что это не тот триколор, что держался на советском флагштоке Совнаркома (тот был лишь приспущен), а другой, "имитация триколора". В общем, "шили" Армену, которого очень жёстко задержали ФСОшники явно "осквернение государственных святынь"...

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- "Дело Бениаминова" имело очень громкий общественный резонанс в боевом 2004-м (благодаря которому и стал возможен условный приговор), и в больницу к Армену мой тогдашний главный редактор "Независимого Обозрения" Валерий Турсунов отправлял меня со словами не вполне цензурными (выражающими его преданность триколору, точно они воспроизведены во 2-й части "Поэмы Столицы") - мол, выведай, какой он белены объелся, чтоб на такое отважиться. Вместе с Олегом Бондаренко и Олегом Кашиным в думской "волге" - между двумя Олегами, - прибыл я в ЦКБ, где Армена лечили после сотрясения мозга. Сотрясение было результатом того, что ФСОшники его тащили по думской лестнице за ноги, он был без сознания, тащили специально чтобы бился головой о ступени... В общем, и тогда, и сейчас у триколора и власти буржуазии найдутся озверевшие, цепные защитники, и начинать надо, конечно, не с флага, о чём мы год назад говорили с Арменом приватно (оказывается, был план и аналогичной акции в Кремле, как продолжаение). Начинать надо с базисных вопросов - национализации всего того, что ныне кормит правящий класс, что является подлинным источником его власти. Но сам по себе прецедент в Астраханской области дорог именно сейчас - хорошо показывающий настроения масс. Не флаг один хотят они вернуть, а социалистическое отечество, где такие эксперименты, как пенсионная реформа, были невозможны, как и сверхпотребление нынешнего нагло, собакой на сене развалившегося на социалистическом наследии правящего класса силовигархии. Думаю, это только первый робкий сполох грядущих волнений в регионах и стихийных рывков к Советской власти, для установления которой сперва надо сформировать параллельную, подлинно народную власть, а потом просто "переключить тумблер" - и красный флаг только украсит выполненную до этого оргработу и укажет дальнейшее её направление: республики СССР, которые без буржуазных барьеров рады будут примкнуть к социалистической РФ.

На фото: жители села Красный Яр Астраханской области водружают флаг Советского Союза у здания сельсовета, 11 августа 2018 года

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