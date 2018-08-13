Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Чёрное море зашёл американский эсминец Carney

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 0

сша крымнаш чф рф
В Чёрное море зашёл американский эсминец Carney

Эсминец Carney военно-морских сил США в минувшее воскресенье зашел в Черное море, сообщил 6-й флот американских ВМС. В сообщении, размещенном на сайте флота, говорится, что целью пребывания корабля в Черном море является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление потенциала взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе". 

"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе. То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость [с другими флотами], а также [усовершенствовать] процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами", - приводятся в заявлении слова командира эсминца Carney Тайсона Янга. 

Эсминец Carney входит в 6-й американский флот, это 14-й корабль типа Arleigh Burke ("Арли Берк"). Его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), ракетами Tomahawk ("Томагавк") и Harpoon ("Гарпун"), а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R ("Сикорский"). Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Напомним, ранее в этом году корабли НАТО уже несколько раз заходили в акваторию Черного моря. В частности, вечером 1 мая в акваторию Черного моря вошли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, к которым присоединились румынский фрегат ROS Regele Ferdinand, а также болгарский фрегат BGS Drazki. После этого корабли направились на учения в Эгейское море. В марте американские военные корабли прибыли к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm. 

А в середине февраля эсминцы Carney и Ross, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в Черное море и провели учебные артиллерийские стрельбы. В Госдуме тогда заявляли, что ракетные эсминцы США "провоцируют Россию". Наблюдение за эсминцами вели российские сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.

Напомним, на прошлой неделе Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". Судно не может покинуть порт, но решения о задержании судна и команды пока нет, сообщили агентству УНН в Службе безопасности Украины (СБУ). 

Там пояснили, что танкер принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. По словам собеседника агентства, "приняты меры блокировки активов", с судном "разбираются". 

В пятницу представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал в своем Facebook о возможном задержании российского судна в порту Херсона, выразив уверенность, что "выйдет оно не скоро", и "на этот раз дело никому развалить не удастся".  

Материалы по теме:

Америка твердо встала на тропу войны 

Российский танкер в херсонском плену

Бандерлоги готовы "подправить" выбор народа

Анатолий Баранов: Нам не нужна морская торговля с таким государством



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гордость Темиртау или его гибель?
Гордость Темиртау или его гибель?
13.08.2018
Метафизические основания сверхпотребления и роскоши элит
Метафизические основания сверхпотребления и роскош...
12.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Национальному Лидеру нечем ответить на обвалившие рубль санкции США (3)
В Чёрное море зашёл американский эсминец Carney (0)
Локальная попытка вернуться в Красном Яре из Путинской России в СССР не удалась. Пока... (4)
Жюри 9-го творческого конкурса на премию им. Демьяна Бедного объявило список финалистов (0)
Пик Коммунизма пощадил тринадцать альпинистов и троих членов экипажа Ми-8 (1)
На экологию правительству Димона уже не хватает, Ядрово газами набухает (2)
Доллар сделал ещё шаг к нефтерублёвой отметке "70" (1)
Гордость Темиртау или его гибель? (1)
А у нас, оказывается, в стране две пенсионных системы! (30)
Бандерлоги готовы "подправить" выбор народа (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Воры и Тушино. Эпитафия системе МАКС Лозино-Лозинского
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад передают
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: "Лед тронулся...господа!"
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мамалыжники
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss