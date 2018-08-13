В Чёрное море зашёл американский эсминец Carney

Эсминец Carney военно-морских сил США в минувшее воскресенье зашел в Черное море, сообщил 6-й флот американских ВМС. В сообщении, размещенном на сайте флота, говорится, что целью пребывания корабля в Черном море является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление потенциала взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе. То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость [с другими флотами], а также [усовершенствовать] процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами", - приводятся в заявлении слова командира эсминца Carney Тайсона Янга.

Эсминец Carney входит в 6-й американский флот, это 14-й корабль типа Arleigh Burke ("Арли Берк"). Его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), ракетами Tomahawk ("Томагавк") и Harpoon ("Гарпун"), а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R ("Сикорский"). Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Напомним, ранее в этом году корабли НАТО уже несколько раз заходили в акваторию Черного моря. В частности, вечером 1 мая в акваторию Черного моря вошли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, к которым присоединились румынский фрегат ROS Regele Ferdinand, а также болгарский фрегат BGS Drazki. После этого корабли направились на учения в Эгейское море. В марте американские военные корабли прибыли к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm.

А в середине февраля эсминцы Carney и Ross, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в Черное море и провели учебные артиллерийские стрельбы. В Госдуме тогда заявляли, что ракетные эсминцы США "провоцируют Россию". Наблюдение за эсминцами вели российские сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.

Напомним, на прошлой неделе Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". Судно не может покинуть порт, но решения о задержании судна и команды пока нет, сообщили агентству УНН в Службе безопасности Украины (СБУ).

Там пояснили, что танкер принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. По словам собеседника агентства, "приняты меры блокировки активов", с судном "разбираются".

В пятницу представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал в своем Facebook о возможном задержании российского судна в порту Херсона, выразив уверенность, что "выйдет оно не скоро", и "на этот раз дело никому развалить не удастся".

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