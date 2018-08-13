Национальному Лидеру нечем ответить на обвалившие рубль санкции США

Владимир Путин пока не давал никаких поручений о подготовке нового пакета ответных мер в ответ на обещанные Вашингтоном новые санкции за якобы имевшую место причастность РФ к делу Скрипалей. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится или уже подготовлен, но они пока не введены" (цитата по ТАСС), - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, когда и каких ответных мер со стороны Москвы стоит ожидать.

Песков подчеркнул, что "не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы некорректно". При этом он напомнил, что чаще всего в таких ситуациях "основополагающим является принцип взаимности, принцип зеркальности".

Ранее Госдепартамент сообщил, что власти США с 22 августа вводят новые санкции в отношении России из-за ее причастности к отравлению 4 марта нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Речь идет прежде всего о запрете на поставку России продукции двойного назначения.

Как отметил во время телефонного брифинга представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу второго пакета санкций против Москвы в зависимости от ее реакции на поставленные условия.

- Так ему объективно нечем ответить, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - прозвучавшие до этого робкие ворчания насчёт запрета американцам на участие в инвестиционных проектах, явно не ответ: нет промышленного потенциала, паритетного потенциалу США, сырьевая империя планомерно теряла собственную индустрию (70 тысяч заводов!!!), а если и открывались заводы, то это были иностранные заводы, заводы ТНК, с этого начинался первый президентский срок Путина - "Ниссан", "Тойота", "Форд" (опять же, американский) под Ленинградом. Причём эти заводы, давшие рабочие места гражданам РФ, но прибыль - иностранцам, - ориентированы только на внутренний рынок. То есть: из нашего, российского сырья, нашими, российскими рабочими руками, но по иностранным технологиям делались машины для российских пользователей. Ловко! И этим хвастался Путин, позируя на фоне новых цехов? Вот и нынче сырьевой империи нечем ответить мировому гегемону: спасибо приельцинским и припутинским реформам!

Новости по теме:

Доллар сделал ещё шаг к нефтерублёвой отметке "70"

Как любимец Путина Деникин учил США с СССР воевать...

Национальный Лидер поздравил нацию с днём того, чего давно нет

США исчерпали ресурсы развития своей индустрии, заявила Захарова

Из-за падения нефтерубля ускорится инфляция, уверены либерал-экономисты Кремля

Для реализации лишь одного указа Путина спустя 6 лет потребуется прошерстить закрома заводов