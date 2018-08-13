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Московский листок

Полтавченко одобрил лишение стипендий студентов, участвовавших в акциях протеста

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 0

протест регионы едро силовигархия вузы вертикаль
Полтавченко одобрил лишение стипендий студентов, участвовавших в акциях протеста

В Петербурге отобрали выплаты за успехи в учебе у активистов Валентина Хорошенина и Тимофея Макаренко – из-за того, что они «заработали» административные штрафы за участие в несанкционированном митинге. 

Депутат ЗакСа Максим Резник попытался вступиться за молодых людей перед губернатором. Однако Георгий Полтавченко от проблемы устранился, ответив, что фактически это внутреннее дело вуза, так как выплат студентов лишили учредители стипендии.

Неизвестно, правда, каков размер стипендии в этом питерском вузе - тем более, что там имеются аж учредители (то есть и вуз запросто может оказаться частным - где позиции буржуазии выражены даже непосредственнее, чем в вузе государственном). Однако, если бы точно так же лишали и московских студентов стипендий, по политическим мотивам, то властям бы пришлось опозориться дополнительно: широкая общественность узнала бы размер стипендий, например, в МГУ. Там первокурсник получает 2 тысячи в месяц! Не сильная потеря для его бюджета, если ему откажут в выдаче таких "громадных" денег, верно? Ведь именно такая "милость", забота буржуазного государства о студенчестве заставляет подрабатывать во всевозможных забегаловках официантами, что конечно унижает студентов, зато и приобщает их к классовой борьбе.

Поэтому, пусть лишают - всё верно высказал с позиций правящего класса Полтавченко. Пусть власть откровеннее загоняет студенчество в оппозцию и на баррикады, где давно место думающей молодёжи.

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