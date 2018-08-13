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Московский листок

"Золотой мальчик" убил четверых

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 1

"Золотой мальчик" убил четверых

Стала известна личность водителя внедорожника Dodge Ram, который устроил страшную аварию в Волгоградской области. Ее жертвами стали четыре человека, в том числе двое маленьких детей. Оказалось, что за рулем находился 22-летний Ренат Булатов, замглавы областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР). 

ДТП произошло еще 10 августа в нескольких километрах от хутора Новенький в Среднеахтубинском районе. Около 22.15 водитель огромного американского пикапа Dodge Ram с «красивым» номером 111, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Honda Accord. В японской иномарке ехала семья Перчиевых — муж, жена и две девочки пяти и семи лет, все члены семьи погибли.

Ренат Булатов сидел за рулем машины своего отца, бизнесмена и главы Совета депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района Анвера Булатова. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
..... . . . . написал 13.08.2018 20:29
тут интересно не само событие а то что ему за это ничего не будет.
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