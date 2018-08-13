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Московский листок

Клоунская партия меняет не брэнд, но его расшифровку

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 0

лдпр госдура
Клоунская партия меняет не брэнд, но его расшифровку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский зарегистрирует новую расшифровку аббревиатуры своей партии. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва». 

«У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: Л.Д.П.Р. и как Либерально-демократическая партия. Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трех случаях — ЛДПР», — сказал он.

Политик подчеркнул, что его политическая организация действительно является легендарной. Жириновский добавил, что сегодняшний политический лексикон — это остаток советского режима, и его нужно обновлять. 

В феврале прошлого года лидер либерал-демократов призвал утвердить обращение к президенту «Ваше Величество». Двумя годами ранее в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным политик предложил переименовать главу государства в императора или верховного хранителя.

От редакции: Вот уж вроде бы, за столько-то лет мог этот балаганчик поднадоесть кому угодно - а всё равно заставил смеяться. Остаток советского режима, лексикон его беспокоит - грядёт модернизация, поди!.. И что нынче совремннее гимна СССР звучит - "Боже, царя храни"? В самом деле: как может носить столь пёстрое вольнолюбивое название партия, давно ставшая опорой власти, причём любой - хоть ельцинской, хоть медведевской? Партия такого уровня реакционности, что и обличать не надо - сама опрично спляшет половецкие пляски перед царём в составе всей фракции. Но всё же, не являясь бедной партией, ЛДПР могла бы позволить себе и такую роскошь, как истпарт - ну, чтить отцов-основателей (Комитет государственной безопасности СССР) и собственный путь не то, чтоб к власти, но в слуги власти. А если историю партии хранить - то песен-то из названия не выкинешь.

Да, не просто демократия, а "масло масленное", - либеральная демократия на лэйбле нынешних реакционеров смотрится нынче действительно смешно - что поделаешь, прошёл весь цикл трансформации, отката из социализма в капитализм, и от либерализма (контрреволюции) сторонники социального регресса прогулялись вместе с государством к консерватизму, то есть необходимости уже не менять общественное устройство под эгидой доступа к свободам, а великодержавно защищать в жадных лапах вчерашних либералов награбленное, социалистическое, советское, то есть защищать правящий класс, которому служит и которым отчасти является фракция ЛДПР. Вот именно тут идейный, буйный антисоветизм Жириновского смотрится по-прежнему уместно: он против социализма, социального равенства, национализации, против социального прогресса, антикоммунист с советским стажем, против эмансипации и вообще любых свобод, доступных не элите, а широким массам.

Легендарности в партии хоть отбавляй лишь в том смысле, что она одна из старейших "альтернативных" (ведь первое её название было ЛДПСС - ещё Советского Союза!) - но не являясь никакой альтернативой сырьевому, периферийному капитализму, она лишь сопутствует престолонаследникам, злым петрушкой попугивая их классовых врагов - вариантом буржуазного или даже феодального авторитаризма "ещё хуже"... А называться эта подпорка силовигархии может как угодно - хоть ребусом или кроссвордом сделаться, не в названии суть, политическая проституция как "идеология" и как цель жизни "семьи" тут торжествует полнейший триумф.

Пожелаем успехов в перерегистрации этому концерну крупного криминала и мелких по убеждениям буржуа: Вторая социалистическая революция сметёт их вместе с режимом, будет меньше отвлекающих шумов - той, системной "демократии". 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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