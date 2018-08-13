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Московский листок

Матушка думского долларового миллионера Володина разжилась очередным холдингом

Опубликовано 13.08.2018 в разделе комментариев 1

классоваяненависть госдура
Матушка думского долларового миллионера Володина разжилась очередным холдингом

Бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова, которую в СМИ называют матерью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зарегистрировала новый холдинг. Внимание на это обратил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров. В своем «Твиттере» он опубликовал соответствующий скриншот страницы из базы данных СПАРК, однако твит был удален. 

В СПАРКе есть карточка новой компании, бенефициаром которой является Барабанова. Указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа текущего года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей.

Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. О бизнесе Барабановой еще два года назад писал журнал «Собеседник». Отмечалось, что на имя пожилой женщины оформлены компании по производству муки и крупы, по выращиванию многолетних и зерновых, есть два охотничьих хозяйства. Указывалось, что в 2015-м году строительный «Инвест Холдинг», также оформленный на Барабанову, получил без конкурса сразу три госконтракта на аренду помещений для общественных приемных депутатов Госдумы в Саратове. Правда, контракты почти сразу расторгли «по соглашению сторон». Зато компания Барабановой фактически получила на пару месяцев небольшой, но беспроцентный кредит.

Отметим, что 10 миллионов уставного капитала для семьи Володиных - ничто...

Председатель Госдумы Вячеслав Володин только в 2016 году "заработал" (это как же одними-то руками столько заработать?!) 62 млн 129 тысяч рублей. Эта сумма указана спикером в его декларации, опубликованной на сайте Госдумы. В 2015 году доход Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, составил ещё больше - 87,1 млн рублей. 

Володин указал в своей декларации недвижимость - вся она находится в России: это жилой дом (989 кв. м), квартира (174 кв. м), гостевой дом с тремя машиноместами (468 кв. м), еще один гостевой дом (208 кв.м), две нежилых постройки, две хозпостройки, земельный участок под дачное строительство (8320 кв.м), теплица и очистное сооружение. 

Транспортных средств за спикером не числится. Всё - в семью, всё в бизнес, значит, направлено...

Отметим, что ещё в мае 2006-го года депутаты от КПРФ и "Родины" обвиняли заместителя председателя Госдумы Вячеслава Володина в получении незаконных доходов и требуют проверить источники благосостояния своего коллеги. Двадцать шесть избранников направили запрос генеральному прокурору. 

Поводом стала публикация списка российских миллиардеров в февральском номере журнала "Финанс" (аналог будущего "Форбса", серёдки нулевых). Состояние видного "единоросса" оценено в 2,7 миллиарда рублей. Жалованье вице-спикера - около 70 тысяч рублей в месяц. Чтобы накопить 2,7 миллиарда, ему пришлось бы работать 3214 лет. 

В рейтинг самых богатых россиян 2006-го года вошли 720 человек. Володин занимает 351-е место. По сведениям журнала, он владеет блокирующим пакетом акций в компаниях холдинга "Солнечные продукты". Как отмечают депутаты, с 1992 года Володин "состоит на должностях исключительно по линии муниципальной и государственной службы". Чиновникам и законотворцам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также быть "членом органа управления коммерческой организации". 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Позор.. написал 13.08.2018 22:22
Если еще кто-нибудь из нормальных людей проголосует за это "педро",то у него вточняк неурожай с мозгами...
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