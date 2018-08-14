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Московский листок

31 сентября или Зелёная дорога для мошенников

Опубликовано 14.08.2018 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

власть жилье
31 сентября или Зелёная дорога для мошенников

11 августа 2018 года к приёмной президента снова пришли обманутые дольщики. На этот раз мытищинские - ЖК "Академик-2".

Эти люди могли бы уже второй десяток лет жить в своих квартирах, ведь первые сдачи кварталов этого комплекса ожидались ещё в 2003 году, но застройщик "Спецстройжильё - XXI век" сбежал, эстафету на продолжение строительства принял "Дом-Спецстрой", перенеся новые строки для заселения на 2012-й год, но и спустя 6 лет после второго обещанного срока, люди снова остаются без квартир.

В итоге почти 15 лет ЖК "Академик-2" продолжает оставаться лишь стройкой, почти законченной, но стройкой, а теперь ещё брошенной и неохраняемой, разрушающейся на глазах своих несбывшихся жителей; остаток, оцениваемый ранее в 100 миллионов рублей, который мог бы изменить ситуацию, только растёт, благодаря вандальным действиям лиц, имеющим свободный доступ к объекту, и естественным физическим разрушениям, которым подвергаются брошенные строения.

Тем не менее, МВД сообщает мытищинским дольщикам, что со слов Кучеренко С.В. и Кучеренко В.В. (директор "Дом-Спецстроя" и его учредитель), строительство дома окончено, сдача объекта в эксплуатацию намечена на 31 сентября 2018 года. Здесь стоит отметить, что мало того, что 31 сентября - это не существующий день, так ещё органы, обязанные пресекать правонарушения закона, предпочитают верить преступникам на слово, и не сверяя истинное положение дел ни с фактами стройки, ни с заявлениями самих дольщиков, заключают, что "застройщик все свои обязательства в соответствии с законом выполнил". Вот так.

Впрочем, стоит ли удивляться ответам МВД, когда странное доверие властей к строительному тандему Кучеренко только растёт - не обращая внимание на мытищинских дольщиков, власти продлевают Кучеренко разрешение на очередные строительства. Последний из них был завершён скандальной сдачей дома для оборонного предприятия "Звёздочка" в Северодвинске (с задержкой сроков, невыплатой зарплаты рабочим, нарушений в ходе строительства), но даже после этого Кучеренко, как ни в чём не бывало, принимает участие в тендере на новое строительство, и снова выигрывает его.

А мытищинские дольщики, кто 6, кто 15 лет, продолжают жить только надеждой, обивают пороги различных ведомств. И здесь мытищинские власти, сбиваясь даже с официально признанной версии о добросовестности Кучеренко, пассивно обещают жителям помочь - найти инвесторов для завершения строительства. Видимо, сами, в чиновничье-должностной душе понимают всю несуразность ожидания сдачи мытищинского объекта от Кучеренко. Но и они не называют конкретные сроки поиска, т.е. такие их обещания могут длиться сколько угодно.

"Именно администрация, а не мы заключала инвестиционный договор с застройщиком", - рассказывает в интервью один из дольщиков ЖК "Академик-2". - Именно администрация, а не мы, выдавала ему разрешение на строительство. Более того, ипотека на приобретение жилья была одобрена крупнейшими банками страны. Безусловно, эта ситуация говорит о том, что не был проведен необходимый контроль, власть сама дала разрешение на строительство неблагонадёжным застройщикам и теперь пытается уклониться от исполнения своих прямых обязанностей".

11 августа дольщики ЖК "Академик-2" подали в Приёмную Президента резолюцию митинга, который был проведён ими 4 августа в городе Мытищи, и индивидуальные жалобы.

Они не собираются ожидать несуществующий день 31 сентября, а продолжают борьбу. В конце августа в городе Мытищи ожидается новый митинг дольщиков, а с 20-х чисел августа они выходят на постоянные одиночные пикеты возле правительства Московской области и областного Министерства строительства.



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