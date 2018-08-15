Пенза: что позволено Юпитеру...

Посмотрите на эти фотографии. Что вы на них видите? Правильно, на одной из них вы видите автомобиль с госномером «о001оо» 58 региона, припаркованный на пешеходной части улицы Московской у областного драматического театра. На этом автомобиле передвигается губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На другой фотографии вы видите автомобиль «альфард» стоимостью около 5 миллионов рублей. Его, кстати, рекламируют, как воплощение роскоши и комфорта. Госномер «р001ав», тоже 58-й регион. На этом «скромном» автомобиле передвигается митрополит Пензенский и Кузнецкий Серафим. И он тоже припарковался на пешеходной части улицы Московской. Потому, что им можно, они хозяева этой жизни.

Совсем рядом, на перекрёстке улиц Московской и Бакунина в это же время дежурят сотрудники ДПС, которые не стали пресекать грубое нарушение правил дорожного движения. И ещё рядом с драмтеатром в этот же самый момент проводит одиночный пикет дольщик компании «Пензастрой» Дмитрий Цветков. Его окружили несколько сотрудников полиции, в званиях от сержанта до подполковника. Они пытаются с какой-то непонятной целью сопроводить его в свою машину. При этом Дмитрий Цветков проводит свой пикет абсолютно законно, а автомобили губернатора и митрополита припарковались на улице Московской абсолютно незаконно. Но полиция ничего не делает для пресечения правонарушения, полиции больше интересен законопослушный гражданин Дмитрий Цветков. Потому, что у него на плакате нарисован губернатор и написано, что-то нехорошее про этого губернатора.

Дмитрий Цветков – обманутый дольщик. Он купил квартиру в «Пензастрое». Его дом так и не достроили. Он платит ипотеку, платит за съёмную квартиру, у него жена и двое маленьких детишек. Он работает на предприятии, на котором работникам по несколько месяцев задерживают зарплату. Он выходит на законную акцию и борется за свои права, а полиция пытается его задержать. Потому, что он не губернатор и не митрополит, и у него нет автомобиля стоимостью около 5 миллионов рублей и персонального водителя.

Теперь расскажите мне, что закон един для всех и, что перед законом все равны.

Конечно, может быть так, что эти автомобили остановились здесь для погрузки или выгрузки товара? Или это банальное неуважение к закону со стороны губернатора? Смотрите, мол, никому нельзя здесь парковаться, а мне можно, ибо я тут самый главный. И моим друзьям можно. Они же друзья. А вы – быдло! И чтобы вам это доказать, мы поставим в 10 метрах автомобиль ДПС. Пусть вас штрафуют, пусть к вам пристают полицейские. Потому, что вот ты, например, Дмитрий Цветков – неудачник, со своей ипотекой, съёмной квартирой, невыплатой зарплаты. А я губернатор, мне всё можно.

И попробуйте мне доказать, что это не так. Объясните мне, дураку, почему глава региона со своей свитой не может припарковаться на нормальной парковке. Нам же по телевизору показывают, что парковочных мест в центре полно. Ближайшая парковка на центральном рынке, стоит 20 рублей всего. Да и вообще от здания правительства до драмтеатра идти пешком не более 5 минут. Зачем нужно использовать служебный автомобиль, тратить бюджетные деньги, нарушать ПДД?

У меня есть только один ответ, почему губернатор так не сделал. Потому, что он боится людей. Складывается впечатление, что Иван Белозерцев делает всё, чтобы войти в историю, как «самый закрытый губернатор». Он всячески дистанцируется от народа, показывая своё «барство». Пройтись пешком по улице Московской? Ни в коем случае. Вдруг кто-то из «простых смертных» подойдёт со своей проблемой. Подойти к человеку с плакатом? Как такое вообще возможно? Это ниже моего достоинства!

Действительно, а зачем вообще с ним разговаривать, с этим холопом и неудачником. Можно же просто по-барски махнуть на него рукой, а потом посмеяться со своими коллегами-чиновниками при входе в помпезное здание театра.

Позор такому губернатору! Он жалок и труслив. О каком уважении к региональной власти может идти речь, если эта власть своими действиями фактически «плюёт» в лицо обычным людям, насмехаясь и над ними и над законом?

P.S. Написал по факту нарушения правил дорожного движения, письмо в ГИБДД. Посмотрим, что ответят.