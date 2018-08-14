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Московский листок

"Налог на дым". Ну или на пук...

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 2

зарплата налоги доход
"Налог на дым". Ну или на пук...

Минфин предложил ввести в России экологический налог. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативно-правовых актов.

Плательщиками налога предлагается признать организации и граждан, чья деятельность наносит ущерб экологии. Исключение будет сделано для твердых коммунальных отходов, но только в том случае, если это единственные отходы, создаваемые компаниями или гражданами. В противном случае платить придется операторам, работающим с отходами.

Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду.

Ставки будут твердыми и устанавливаться для каждого вредного вещества в отдельности. Так, за тонну азота диоксида придется заплатить 138,8 рубля, за столько же за тонну аммиака и карбоната натрия, за тонну хлора — 181,6 рубля.

***

Минфин вообще любит облагать всё налогами, буквально всё. Дай им волю, они бы взимали отдельно налог на вдох и налог на выдох. Но тут они в чем-то превзошли себя.

Например, налог на диоксид азота. Что это такое? Да жуткая отрава, которая используется, в частности, как окислитель для ракетного топлива. В принципе, выброс этого вещества в атмосферу - преступление. Но Минфин предлагает брать за это 138 рублей за тонну! А этой тонной запросто можно, например, отравить приличный город вроде Мытищ.

То есть сколько же тонн отравы надо выпустить в воздух, чтобы собирать такой налог имело бы хоть какой-то экономический смысл?

С другой стороны, столько же предлагает брать за тонну... карбоната натрия, то есть соды. Да, обычной питьевой соды! Какой с нее такой уж особый вред? Да не знаю, в природе бывают целые озера из соды, в США природная сода удовлетворяет более 40 % потребности страны. У нас тоже ее в природе немало. И природа как-то с этим существует вполне комфортно.

Насчет выделения аммиака... Ну, тонна это довольно много, но придется облагать налогом каждый деревенский сортир - ведь налог предлагается взимать и с граждан! Тонна не тонна, а приличное количество выделяет в атомсферу клозет, особенно при интенсивном использовании в летнюю пору.

Ну а что касаемо хлора, то он почему-то сделался дороже диоксида азота. И что с того? Допустим, несколько лет назад в результате утечки примерно 10 тонн хлора на предприятии пищевой промышленности в Москве погиб человек, еще несколько получили серьезный ущерб здоровью. Если же брать ущерб в рамках предложения Минфина, то 1800 рублей. И что?

В общем, химики в Минфине странные. Надеюсь, хоть финансисты ничего...

Анатолий Баранов 



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Всего комментариев к статье: 2
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рашеговнии ж...а ?
,...,,,.. написал 14.08.2018 01:20
да , ж...а рашеговнии !
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 14.08.2018 01:08
Действительно странно брать налог на NaHCO3. Ведь и катионы натрия, и карбонаты, и гидрокарбонаты - это главные ионы всех природных вод ))) Двигаясь в толще земли, водные потоки размывают осадочные породы, всякие известняки и доломиты и обогащаюцца карбонатами
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