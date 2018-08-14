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Московский листок

Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 0

11 августа в Москве в конференц-зале гостиницы «Золотое кольцо» прошла конференция по проблемам градостроительства и ЖКХ в Москве. Собралось более 200 человек – представители инициативных групп москвичей, эксперты, депутаты.



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