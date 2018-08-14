11 августа в Москве в конференц-зале гостиницы «Золотое кольцо» прошла конференция по проблемам градостроительства и ЖКХ в Москве. Собралось более 200 человек – представители инициативных групп москвичей, эксперты, депутаты.
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Всего комментариев к статье: 0Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru