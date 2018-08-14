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Московский листок

Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 0

Борис Джонсон не стал извиняться за свои слова о том, женщины-мусульманки, которые носят бурки, "выглядят как почтовые ящики". Джонсон также сравнил их с "грабителями банков", что спровоцировало критику со стороны мусульманских групп, некоторых депутатов Тори и оппозиционных партий. По его мнению, мусульманки не должны ходить по европейскому городу в такой одежде. 

Премьер-министр Тереза Мэй поддержала призывы к Джонсону извиниться, заявив, что его замечания "являются явно оскорбительными". Ему даже пригрозили исключением из Консервативной партии.

Вместо этого, угостил чаем журналистов, которые приехали к его дому, просто вышел к журналистам в домашней одежде. А в руках держал поднос с молоком и чаем. 

"Сэр, вы собираетесь извиниться за ваши комментарии? - Я хочу, чтобы вы выпили чашечку чая. - Если я выпью чай, вы ответите на мой вопрос? - Я тут исключительно с гуманитарной миссией. Вам работать целый день, и мне вас жаль. Мне нечего сказать по сути вопроса, кроме как предложить вам чаю".

***

Хорошой PR вместо плохой политики, вот что это такое.

Действительно, думаю, каждый второй вспомнил при этом старую поговорку, еще из античных времен: "Хочешь жить в Риме - живи как римлянин".

Сегодня люди живут в Риме (Лондоне, Париже) так, будто они и не выезжали из своей бедуинской деревни.

Кстати, не надо про традиции и обычаи: посмотрите на фотографии из самых "исламских" городов примерно полвека назад - из Тегерана, Кабула. Дамы в коротких юбках и европейских прическах, и никто не побивает их камнями.

Почему же сейчас так? Я еще 20 лет назад пытался купить паранджу в Таджикистане - не было! Не было и никто не носил. Сейчас появились. И не только в горах Памира - в Москве уже...

Борис не прав как правило, но сейчас прав на 100 процентов. Не ходят же эскимосы по Европе в своих меховых парках и унтах, не ходят бушмены голышом, с членом, подвязанным веревочкой. И русские почему-то не рассекают в лаптях и онучах, подпоясанными кушаками, в портах с мотней до колен. 

И за что извиняться-то? 

А.Б.



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