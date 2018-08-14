Ксении Собчак удалось как-то попасть впросак?

Зайти в гости к подруге и встретить там диван, обитый тем же материалом, из которого изготовлено твое платье, было настоящим кошмаром для модницы. На днях Ксения Собчак попала именно в такую ситуацию.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала звезда под снимком, на котором принт ткани, из которой сшито ее платье, буквально сливается с принтом на скатерти ресторана, куда она зашла отужинать.

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Вот такая "новость" сегодня в топе новостных концентраторов. События века - зашла Ксения в ресторацию, а там скатерка аккурат в цвет ее модного платья. И что?

И все пишут, что Ксения Собчак попала впросак. Но как она могла туда попасть, будучи женщиной? Чем она туда попала?

Ах да, сегодня, чтобы быть журналистом, вовсе не обязательно знать, что и откуда взялось в русском языке.

А.Б.