Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ксении Собчак удалось как-то попасть впросак?

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 2

Ксении Собчак удалось как-то попасть впросак?

Зайти в гости к подруге и встретить там диван, обитый тем же материалом, из которого изготовлено твое платье, было настоящим кошмаром для модницы. На днях Ксения Собчак попала именно в такую ситуацию.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала звезда под снимком, на котором принт ткани, из которой сшито ее платье, буквально сливается с принтом на скатерти ресторана, куда она зашла отужинать.

***

Вот такая "новость" сегодня в топе новостных концентраторов. События века - зашла Ксения в ресторацию, а там скатерка аккурат в цвет ее модного платья. И что?

И все пишут, что Ксения Собчак попала впросак. Но как она могла туда попасть, будучи женщиной? Чем она туда попала?

Ах да, сегодня, чтобы быть журналистом, вовсе не обязательно знать, что и откуда взялось в русском языке.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
3авидонов Никорим написал 14.08.2018 10:40
Просак это агрегат по скручиванию канатов, веревок, но опохабить у русских конечно в крови.
Ответить
(без названия)
Додик написал 14.08.2018 10:11
Просак это место между заднепроходным отверстием и влагалищем у женщин.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Туроператор "Натали Турс" объявил о прекращении деятельности (0)
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды (0)
Украина обнищала до уровня рабов в Древнем Египте (5)
Ксении Собчак удалось как-то попасть впросак? (2)
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал (0)
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа! (0)
"Налог на дым". Ну или на пук... (8)
31 сентября или Зелёная дорога для мошенников (5)
Матушка думского долларового миллионера Володина разжилась очередным холдингом (8)
"Золотой мальчик" убил четверых (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внушает опасения
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Россия - сидячая утка
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Каким местом Ксюша впросак-то попала?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Российская федерация - союз республик
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Социализм - это безналоговый рай?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss