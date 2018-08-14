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Московский листок

Украина обнищала до уровня рабов в Древнем Египте

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 5

украина война киев
Украина обнищала до уровня рабов в Древнем Египте

Юлия Тимошенко сообщила, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по 30-40 копеек за килограмм. «Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше», — пожаловалась экс-премьер. 

По словам Тимошенко, основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Польшу. Эти люди за последние три месяца прислали на Украину почти $800 млн. 

«Речь сегодня идет не только об оттоке за границу мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения вынуждены поднимать чужую», — указала Тимошенко. 

По ее словам, успешным является государство, граждане которого ездят за рубеж не искать лучшей доли, а отдыхать.

***

Заметим, утечку мозгов с Украины даже Тимошенко считает чем-то само собой разумеющимся. Мозгам в Незалежной делать нечего.

Но теперь нечего делать и другим частям тела - рукам, ногам, жопам и всяким половым органам. Последние тоже, кстати, уже четверть века текают с Украины, причем не только в Европу, но и в Россию, где составляют основную часть работников интимных услуг.

Я другому удивляюсь - зачем Россия, такая плохая и вообще государство-агрессор удерживает на плаву украинский рынок труда? Есть же Польша, Венгрия и прочая Европа. Запретить категорически "зробитчан" в России, включая нелегальных - ловить и высылать, пусть сдают яблоки по 40 копеек. "Копийок", если быть точным.

Это как минимум поможет избраться Тимошенко, а она хоть соображает, что и откуда берется в украинской экономике. 

Вместо этого мы помогаем остаться на плаву Порошенко и нацистам, выплачивая деньги украинским гастарбайтерам - думаете, они нас за это любят? Да ненавидят еще сильнее! К национальным чувствам прибавляется еще и классовая ненависть.

Так пусть они поляков любят таким образом...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
помидор написал 14.08.2018 10:49
"В Европе фермеры продают клубнику ретейлерам по 50 еврокопеек, а в магазине она - до 10 еврорупий. Ничего не напоминает? Это стандартная практика."
Ну если у самой Европе!
Тут мы почтительно умолкаем, усравшись от почтения к Европе.
Это высший авторитет - Европа.
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Русские никуда не едут
Ух как плохо написал 14.08.2018 10:33
Они нефть "производят". Умеют работать. Сродни Венесуэле. А Тимоха дурой была, дурой осталась. Яблоки по 50 копеек? Фермерша! ))) В Европе фермеры продают клубнику ретейлерам по 50 еврокопеек, а в магазине она - до 10 еврорупий. Ничего не напоминает? Это стандартная практика. Какая тут проблема? Несправедливо? А где вы видели справедливо? В совке колхознику "платили" трудоднями. То-есть не платили вовсе. На жизнь он зарабатывал в своем огороде. Гегемон, куле. От того и ломился народ в город. На заработки. В россии народ сейчас проедает нефтяную халяву. И некоторым особо одаренным кажется, что русские - это такие одаренные работники. Не царское это дело - на заработки ездить. Ну-ну. У каждой веревки конец есть. А то и два ))
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(без названия)
помидор написал 14.08.2018 10:06
Это при том, что в продаже на украине яблоки очень дорогие от 15 гривнов за кг.
30 коп и 15 гривен (рублей по старому). Это какая же спекуляция, какие налоги в цене в рознице заложены, как обдирают всех в этой упадочной обанкротившейся экономике!
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(без названия)
3авидонов Никорим написал 14.08.2018 10:02
Тимошенка частично сама виноватая в этом обнищании, не фиг было ей подписывать у сожителя Кабаевой договор о покупке российского газа по 400 долларов за 1000 кубов.
Но често гутаря, положение в РФ скоро может быть еще хуже, ведь у нас на северах яблоки не растут.
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Уважаемый, все об Украине беспокоитесь?
Москвич 1974 ЦАО написал 14.08.2018 09:38
Значит, Украина обнищала?
А Расеюшка, Расеюшка то как? Наверняка, экономический подьем у нее? Рубль укрепляется, заводы строятся? Или не так?
Украинцы хотя бы могут в Европу на заработки спокойно выезжать. А россиянцы куда поедут на заработки? На Колыму?
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