Юлия Тимошенко сообщила, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по 30-40 копеек за килограмм. «Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше», — пожаловалась экс-премьер.

По словам Тимошенко, основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Польшу. Эти люди за последние три месяца прислали на Украину почти $800 млн.

«Речь сегодня идет не только об оттоке за границу мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения вынуждены поднимать чужую», — указала Тимошенко.

По ее словам, успешным является государство, граждане которого ездят за рубеж не искать лучшей доли, а отдыхать.

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Заметим, утечку мозгов с Украины даже Тимошенко считает чем-то само собой разумеющимся. Мозгам в Незалежной делать нечего.

Но теперь нечего делать и другим частям тела - рукам, ногам, жопам и всяким половым органам. Последние тоже, кстати, уже четверть века текают с Украины, причем не только в Европу, но и в Россию, где составляют основную часть работников интимных услуг.

Я другому удивляюсь - зачем Россия, такая плохая и вообще государство-агрессор удерживает на плаву украинский рынок труда? Есть же Польша, Венгрия и прочая Европа. Запретить категорически "зробитчан" в России, включая нелегальных - ловить и высылать, пусть сдают яблоки по 40 копеек. "Копийок", если быть точным.

Это как минимум поможет избраться Тимошенко, а она хоть соображает, что и откуда берется в украинской экономике.

Вместо этого мы помогаем остаться на плаву Порошенко и нацистам, выплачивая деньги украинским гастарбайтерам - думаете, они нас за это любят? Да ненавидят еще сильнее! К национальным чувствам прибавляется еще и классовая ненависть.

Так пусть они поляков любят таким образом...

А.Б.