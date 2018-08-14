Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

Минэкономразвития направило в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС с 18% до 20%, сообщает РБК.

Министерство предлагает с 1 января 2019 года повысить тарифы на 1,7%, а с 1 июля скорректировать их таким образом, чтобы общий рост платежей для россиян «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

По прогнозам Центробанка, инфляция в 2018 году не превысит 4%, но из-за роста НДС она может увеличиться до 4,3%.