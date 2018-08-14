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Московский листок

Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 2

Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

Минэкономразвития направило в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС с 18% до 20%, сообщает РБК.

Министерство предлагает с 1 января 2019 года повысить тарифы на 1,7%, а с 1 июля скорректировать их таким образом, чтобы общий рост платежей для россиян «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

По прогнозам Центробанка, инфляция в 2018 году не превысит 4%, но из-за роста НДС она может увеличиться до 4,3%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: су
а чо хотели,господа-товарищи написал 14.08.2018 11:52
гауляйтер выполняет план Ротшильдов-Рокфеллеров "БАРБАРОССА-2.0".
Адольф Гитлер в восторге:вся промышленность России уничтожена. Лучшее образование в мире уничтожено. Наука. Науки больше нет.Медицина на уровне бабок-знахарок.Население сокращается быстрее,чем во время Сталинградской битвы.
Вованд наместник дьявола на земле.
И коммунисты ничего не могут сделать с Вовандом,бессильные импотенты. Тьфу.Старик Зю-жалкий,ничтожный клоун на подсосе.Все слил,все продал,все предал.
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су
ки написал 14.08.2018 11:37
Гни
Ды
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