Туроператор "Натали Турс" объявил о прекращении деятельности

Туроператор "Натали Турс" объявил о приостановке своей операционной деятельности, говорится в сообщении на сайте компании.

29 июня туроператор разослал туристическим агентствам письмо об отмене чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявил об аннулировании всех туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. В реестре пострадавших, составленном самой компанией - 12 тысяч туров. Общее число пострадавших туристов, по оценкам экспертов, может достигать 30 тысяч. Ущерб клиентов "Натали Турс" оценили почти в 1,2 млрд рублей.

Прокуратура Москвы 20 июля заявила о начале проверки и потребовала возбудить уголовное дело в отношении туроператора "Натали Турс" по результатам проверки компании, говорится в сообщении надзорного ведомства.