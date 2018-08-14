Авиабилеты за границу подорожают на 5-7% из-за обвалпа курса рубля

Авиабилеты российских перевозчиков по зарубежным направлениям с 15 августа подорожают на 5-7% из-за ослабления курса рубля, "Коммерсант" со ссылкой на туристические сервисы Aviasales и OneTwoTrip.

По данным источников издания, в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет с текущих 63,5 руб./$ и 73,5 руб./€ примерно до 68,5 руб./$ и 78 руб./€.

Падение рубля стало причиной ажиотажной скупки авиабилетов. По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи по международным направлениям выросли на 31%. Но на внутрироссийских направлениях скачков спроса нет, говорят в Biletix, с 8 по 12 августа средние продажи выросли только на 2%.

В S7 сообщили, что не планируют повышать номинальные тарифы в евро, но стоимость в рублях изменится автоматически при пересчете курса IATA. При этом, в компании отметили, что рост в рублевом выражении не компенсирует увеличение себестоимости на фоне «беспрецедентного роста стоимости авиатоплива, которое за последний год подорожало более чем на 40%».

В "Аэрофлоте" изданию сообщил, что тарифы скорректируются в среду, но не более чем по курсу IATA.

Подорожание авиабилетов подтвердили и в "UTair — пассажирские авиалинии", отметив, что обвал рубля повлияет на цену билетов, поскольку более половины затрат авиакомпаний зависит от валютных курсов.