Эрдоган объявил бойкот электронике из США

Турция намерена ограничить импорт продукции американской электронной промышленности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "NTV". "Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung", - сказал турецкий лидер.
По его словам, причиной враждебного отношения к Турции стали ее высокие экономические показатели, отметив при этом, что страна является 17-й в мире по объему ВВП и 13-й - по паритету покупательной способности. Именно в этом кроется причина враждебного отношения к Анкаре. "Если любой местный или иностранный эксперт проанализирует экономические показатели Турции и текущий курс нацвалюты, то он признает наличие несоответствий", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".
При этом он отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости. "Турция будет делать ставку на производство аналогов импортируемых товаров. При этом ставка будет делаться и на производство еще более качественной продукции, которую мы будем экспортировать", - сказал турецкий лидер.
Напомним, в пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. После его заявления курс турецкой лиры обвалился сразу на 13,8%.
ыа написал 14.08.2018 13:52
гражданин написал 14.08.2018 13:41
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3.14добол усатый.Будут покупать как миленькие.Этот Эрдоган известный на весь мир 3.14здобол так что такое серьезно воспринимать не стоит.
фыва-32 написал 14.08.2018 13:29
Не покупать процессоры "Интел"? Ну пусть считают на деревянных счетах.
Только СССР до 1991 г. имел собственную электронную промышленность сравнимую с американской. Затем победившие в СССР изменники Родины промышленность уничтожили и сдали рынок сбыта США.