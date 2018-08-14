Эрдоган объявил бойкот электронике из США

Турция намерена ограничить импорт продукции американской электронной промышленности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "NTV". "Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung", - сказал турецкий лидер.

По его словам, причиной враждебного отношения к Турции стали ее высокие экономические показатели, отметив при этом, что страна является 17-й в мире по объему ВВП и 13-й - по паритету покупательной способности. Именно в этом кроется причина враждебного отношения к Анкаре. "Если любой местный или иностранный эксперт проанализирует экономические показатели Турции и текущий курс нацвалюты, то он признает наличие несоответствий", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

При этом он отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости. "Турция будет делать ставку на производство аналогов импортируемых товаров. При этом ставка будет делаться и на производство еще более качественной продукции, которую мы будем экспортировать", - сказал турецкий лидер.

Напомним, в пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. После его заявления курс турецкой лиры обвалился сразу на 13,8%.