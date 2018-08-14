Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Эрдоган объявил бойкот электронике из США

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 3

Эрдоган объявил бойкот электронике из США

Турция намерена ограничить импорт продукции американской электронной промышленности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "NTV". "Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung", - сказал турецкий лидер.

По его словам, причиной враждебного отношения к Турции стали ее высокие экономические показатели, отметив при этом, что страна является 17-й в мире по объему ВВП и 13-й - по паритету покупательной способности. Именно в этом кроется причина враждебного отношения к Анкаре. "Если любой местный или иностранный эксперт проанализирует экономические показатели Турции и текущий курс нацвалюты, то он признает наличие несоответствий", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

При этом он отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости. "Турция будет делать ставку на производство аналогов импортируемых товаров. При этом ставка будет делаться и на производство еще более качественной продукции, которую мы будем экспортировать", - сказал турецкий лидер.

Напомним, в пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. После его заявления курс турецкой лиры обвалился сразу на 13,8%.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: только СССР до 1991 г. имел собственную электронную промышленность сравнимую с американской.
ыа написал 14.08.2018 13:52
Вы явно не работали до 1991 года в СССР с собственной электронной промышленностью (производства зеленоградской силиконовой долины и т.п.). Все у нас получалось по габаритам, энергопотреблению, надежности на порядки хуже тогда даже с неограниченным бюджетом. Была даже шутка - разработали в ссср калькулятор не хуже американского, одна беда - приходится носить батарейку с чемоданом к нему. Они ушли так далеко, что их не догнать уже...только открытая экономика как в китае тайване корее.
Ответить
вангую
гражданин написал 14.08.2018 13:41
Мы будем бойкотировать американскую электронику."
-------------
3.14добол усатый.Будут покупать как миленькие.Этот Эрдоган известный на весь мир 3.14здобол так что такое серьезно воспринимать не стоит.
Ответить
(без названия)
фыва-32 написал 14.08.2018 13:29
"Мы будем бойкотировать американскую электронику."
Не покупать процессоры "Интел"? Ну пусть считают на деревянных счетах.
Только СССР до 1991 г. имел собственную электронную промышленность сравнимую с американской. Затем победившие в СССР изменники Родины промышленность уничтожили и сдали рынок сбыта США.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Эрдоган объявил бойкот электронике из США (3)
Авиабилеты за границу подорожают на 5-7% из-за обвалпа курса рубля (0)
Туроператор "Натали Турс" объявил о прекращении деятельности (1)
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды (2)
Украина обнищала до уровня рабов в Древнем Египте (14)
Ксении Собчак удалось как-то попасть впросак? (3)
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал (0)
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа! (0)
"Налог на дым". Ну или на пук... (9)
31 сентября или Зелёная дорога для мошенников (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ПОЧЕМУ СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ НРАВИЛАСЬ САМОМУ СТАЛИНУ?
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад: все вразнос идет...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внушает опасения
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Россия - сидячая утка
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Каким местом Ксюша впросак-то попала?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss