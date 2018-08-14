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Московский листок

Новостройки могут подорожать 40% при переходе на эскроу-счета

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 1

Новостройки могут подорожать 40% при переходе на эскроу-счета

Цены на жилую недвижимость при переходе застройщиков на эскроу-счёта вырастут более чем на треть, заявил во вторник на бизнес-бранче "Девелопмент по новым правилам" президент ГК "Основа" Александр Ручьев.

"Застройщик будет закладывать все издержки на собственный капитал в цену жилья и в сокращение предложения. Я думаю, что 30-40% в ближайшие 2-3 года — это тот показатель (роста цены), на который мы выйдем", - цитирует Ручьева РИА Новости.

По его предположениям, рынок недвижимости тяжело будет переживать правила нового закона, а сокращение объёмов строительства жилья неизбежны.

"После введения этого закона крупные застройщики России будут строить порядка 100 тысяч квадратных метров в год и это будет считаться нормой", — добавил Ручьев.

С его оценкой согласился директор по стратегическому развитию ФСК "Лидер" Павел Брызгалов, по словам которого за два года рост составит не менее 30%. По его словам, рост цен связан с целым комплексом факторов, среди которых замещение средств дольщиков проектным финансированием, налоговое бремя, связанное с продажей готового жилья, повышение НДС и усиление требований к застройщикам.

"Объективный рост цен мог бы быть и больше, но его ограничит низкая покупательская способность населения. Предпосылок к ее росту нет, значит девелоперам придется искать внутренние ресурсы для улучшения бизнес-моделей", - цитирует Брызгалова Интерфакс.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в свою очередь отметил, что рост цен на строящееся жилье в обозримом будущем не превысит 15%.

Напомним, что с 1 июля 2018 года девелоперы, привлекая средства дольщиков, могут воспользоваться схемой с эскроу-счетами. В этом случае деньги граждан застройщик получит только после сдачи дома. С 1 июля 2019 года останется только схема с использованием эскроу-счетов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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не купить простому человеку
ehf написал 14.08.2018 14:29
в мире уже давно перешли на строительство нового и переоформления уже готового в арендное жилье или доходные дома (более половины так живут в развитых странах): люди переезжают с места на место (где есть работа) и не привязаны пропиской и хозяйством (может к пенсии строят домик в деревушке). очень же удобно - платишь только коммуналку и всегда можно поменять на более подходящее жилье. в рф поговорили на эту тему и быстренько свернули. а так бы реальная и полезная экономике стране государственная программа с понятными целями и пользой всем.
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