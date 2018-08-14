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Московский листок

Трамп подписал самый большой оборонный бюджет в истории США

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 0

Трамп подписал самый большой оборонный бюджет в истории США

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме 716 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов больше, чем годом ранее.

Согласно документу, численность Вооруженных сил США будет увеличена на 15,6 тысячи человек, а денежное довольствие военнослужащих повысится на 2,6%. Бюджетом также предусмотрено выделение 24,1 миллиарда долларов на финансирование строительства 13 боевых кораблей и 7,6 миллиарда — на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35. $65 млн будут выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Также документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, и ряд мер, направленных на противодействие влиянию России.

В частности, он предусматривает присутствие США в Восточной Европе и заморозку выполнения Договора по открытому небу с Россией, пока та не вернется к его соблюдению. Еще одна мера направлена на пресечение российско-турецкого сотрудничества в сфере закупки вооружений: США запретили поставлять Анкаре истребители F-35 до тех пор, пока Пентагон не оценит приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400.

Отметим, что военные расходы России в 2018 году составили 2,8 трлн рублей (около 41,2 млрд долларов).

 



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