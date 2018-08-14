Удальцова "загребли" за давно прошедшую разрешенную акцию на Сахарова

Координатора Левого фронта и доверенное лицо кандидата в мэры Вадима Кумина - Сергея Удальцова - задержала полиция. Известно, что материалы составлены по митингу на проспекте Сахарова 28 июля, разрешенному и прошедшему без эксцессов.

Тем не мнеее Мещанский суд вменяет ему статью 20.2 ч. 8 КоАП РФ. Якобы он начал акцию не дойдя до места проведения мероприятия.

Жена Сергея Анастасия Удальцова считает, что его неожиданный арест связан с намерением властей сорвать акцию против "пенсионной реформы", назначенную на 2 сентября.