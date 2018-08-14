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Московский листок

Удальцова "загребли" за давно прошедшую разрешенную акцию на Сахарова

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 4

суд арест удальцов
Удальцова "загребли" за давно прошедшую разрешенную акцию на Сахарова

Координатора Левого фронта и доверенное лицо кандидата в мэры Вадима Кумина - Сергея Удальцова - задержала полиция. Известно, что материалы составлены по митингу на проспекте Сахарова 28 июля, разрешенному и прошедшему без эксцессов.

Тем не мнеее Мещанский суд вменяет ему статью 20.2 ч. 8 КоАП РФ. Якобы он начал акцию не дойдя до места проведения мероприятия.

Жена Сергея Анастасия Удальцова считает, что его неожиданный арест связан с намерением властей сорвать акцию против "пенсионной реформы", назначенную на 2 сентября.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Не удивляйтесь,что беспредел будет только крепчать.
хаха написал 14.08.2018 18:28
Учитель жизни нарисовался.
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Не удивляйтесь,что беспредел будет только крепчать.
-Что это? написал 14.08.2018 18:20
А что вы думали? Сионистские оккупанты чувствуют,что скоро может начать пахнуть жареным.
Выход? Выдвигайте сотни Удальцовых. Тысячи.
А как Вы/вы хотели? Запастись попкорном и наблюдать? Вы считаете,что кто-то сделает все доля вас и за вас.
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Re: Как в песне
хаха написал 14.08.2018 18:15
Вы мудаковаты?
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Как в песне
В.Н. Еремеев написал 14.08.2018 18:12
"Поднимется мститель суровый, и будет он" снова еврей?
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