Удальцова "загребли" за давно прошедшую разрешенную акцию на Сахарова

Координатора Левого фронта и доверенное лицо кандидата в мэры Вадима Кумина - Сергея Удальцова - задержала полиция. Известно, что материалы составлены по митингу на проспекте Сахарова 28 июля, разрешенному и прошедшему без эксцессов.
Тем не мнеее Мещанский суд вменяет ему статью 20.2 ч. 8 КоАП РФ. Якобы он начал акцию не дойдя до места проведения мероприятия.
Жена Сергея Анастасия Удальцова считает, что его неожиданный арест связан с намерением властей сорвать акцию против "пенсионной реформы", назначенную на 2 сентября.
хаха написал 14.08.2018 18:28
-Что это? написал 14.08.2018 18:20
Выход? Выдвигайте сотни Удальцовых. Тысячи.
А как Вы/вы хотели? Запастись попкорном и наблюдать? Вы считаете,что кто-то сделает все доля вас и за вас.
хаха написал 14.08.2018 18:15
В.Н. Еремеев написал 14.08.2018 18:12