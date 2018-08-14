В воскресенье 12 августа 2018 года в Париже умер Самир Амин, выдающийся мыслитель-марксист. Ему было 86 лет.

Самир Амин родился в Египте в 1931 году в семье египтянина и француженки и провел свою юность в Порт-Саиде.

Творческий путь Самира Амина был очень богатым и разнообразным. Он участвовал во множестве исследовательских и общественных проектов в разных странах, в 1980-м году стал директором Всемирного социального форума в Дакаре. Сочетая научную строгость в изложении своих идей с личным обаянием, чувством юмора, ему везде удавалось привлекать симпатию слушателей, инициировать по-настоящему интересные дискуссии.

Самир Амин написал множество книг по проблеме мир-системного анализа, став одним из основоположников этого направления, в числе которых можно особо выделить «Капитализм в эпоху глобализации», «Вирус либерализма». Убедительно показав противоречия между Центром и Периферией мировой экономической системы, он получил большое признание своих взглядов во всем мире и особенно в развивающихся странах. Высшее руководство государств Южной и Центральной Америк, Китая нередко обращалось к Самиру Амину за консультациями.

Много внимания в работах было уделено и России. Отмечалось тесное вплетение нашей экономической системы в порочную систему мирового капиталистического воспроизводства, но при этом давался позитивный прогноз с той точки зрения, что именно Россия, особенно с учетом опыта СССР, способна стать ведущей силой в процессе консолидации стран Периферии для преодоления зависимости.

Самир Амин являлся членом Международного комитета Вольного экономического общества (ВЭО) России, выступал с докладами на конференциях ВЭО и Института нового индустриального развития (ИНИР) им.С.Ю.Витте. В 2017-м году в издательстве ИНИР была опубликована его книга «Россия: долгий путь от капитализма к социализму» на русском языке.