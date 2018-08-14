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Московский листок

В Чебоксарах закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Опубликовано 14.08.2018 в разделе комментариев 0

В Чебоксарах закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Японская компания Fujikura заявила о закрытии завода по производству кабелей для Volkswagen в Чебоксарах из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса рубля и снижением покупательской способности на автомобильном рынке. Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Чувашии, предприятие будет ликвидировано в ближайшие месяцы.

"Данное решение принято из-за экономической нерентабельности деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю и снижением покупательской способности на автомобильном рынке. Руководство компании уже уведомило всех сотрудников о закрытии завода. Также проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест", - цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Напомним, компания Fujikura открыла завод кабелей для автомобильного концерна Volkswagen в октябре 2015 года. В объект было вложено более 260 млн рублей, первоначально на предприятии работали 125 человек, затем штат расширили до 400 работников. В январе 2017 года пресс-служба Главы Чувашии сообщала, что предприятие планирует увеличить количество работников до 2000 человек.

 



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