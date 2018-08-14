Мэр Оренбурга попался на взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова.

"Арапов задержан сегодня по подозрению в получении взятки. Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга", - говорится в сообщении СК в мессенджере TamTam.

По данным СК, в отношении Арапова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. В настоящее время он находится на лечении в больнице, после того, как его выпишут, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.

Ранее стало известно о задержании вице-мэра города Геннадия Борисова, который курировал вопросы градостроительной политики и дорожного хозяйства. В СКР не исключают, что чиновник регулярно собирал "дань" с предпринимателей, специализирующихся на строительном бизнесе в обмен на лоббирование их коммерческих интересов.