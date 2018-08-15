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Московский листок

Вена лучший город мира, а Киев уже не самый худший

Опубликовано 15.08.2018 в разделе комментариев 0

рейтинг город
Вена лучший город мира, а Киев уже не самый худший

Вена впервые возглавила рейтинг городов мира по уровню качества жизни исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU) британского журнала The Economist.

Австрийская столица сместила с лидирующих позиций австралийский мегаполис Мельбурн, который признавался лучшим из 140 городов планеты семь лет подряд.

В докладе EIU также заметна тенденция, согласно которой наиболее благоприятными для жизни оказываются города среднего масштаба с небольшой плотностью населения - пятерку самых благоприятных для жизни городов замкнули Осака (Япония), Калгари (Канада) и Сидней (Австралия), сообщает ТАСС.

***

То, что Вена безусловно самая лучшая столица из всех, мной виденных, я писал и 10 лет назад. Оказывается. и среди нестоличных городов тоже лучшая - справедливо.

Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах - тоже, полагаю, справедливо. Если с Веной сравнивать, то никак. 

А вот что Киев поднялся на 13 строк и покинул топ-10 самых некомфортных городов мира - это, думаю, политика.

Наименее пригодным для жизни городом оказался разрушенный войной Дамаск. Тут, конечно, не поспоришь, но кроме Дамаска разрушены этой же войной и Алеппо, и другие города - они что, не рейтинговались?

В последнюю пятерку вошли столица Бангладеш Дакка, Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан) и Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея). А вот тут если сравнивать с Киевом, то непонятно, чем им не угодили Дакка и Карачи? Войны там нет и не было. В отличие от Кабула, кстати. И почему-то столица ЦАР, неподалеку от которой убили российских журналистов, тоже не удостоилась...

И потом, разве на Украине один Киев считается городом? Есть и Харьков, и Одесса - города-миллионники, между прочим. Как там с комфортом и безопасностью? Или в Донецке, который сегодня опять обстреливали из минометов?

А.Б.



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