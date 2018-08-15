А почему бы не посадить кандидата в мэры на время выборов?

Координатор «Левого фронта» и доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергей Удальцов арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении при организации митинга. Такое решение вынес вечером во вторник Мещанский суд столицы.

Удальцова "загребли" за давно прошедшую разрешенную акцию на Сахарова

Комментировать решения российских судов давно стало делом неблагодарным - читай, не читай законы, никогда не угадаешь, чего они там насудят.

Акция, которую инкриминируют Удальцову, прошла аж 28 июля, прошла спокойно, причем по отзывам самих официальных лиц МВД нарушений во время нее не было, задержанных, соотвественно, тоже. А спустя 16 дней та же полиция "выявила" нарушение по статье 20.2 ч. 8 КоАП РФ - и Мещанский суд "влепил" по ней Удальцову максимально возможную санкцию - 30 суток. Еще немного, и можно переквалифицировать дело по Уголовному кодексу...

Вместо пенсии государство приготовило мне "звиздюлей"

А что? Во время "болотного дела" так и было - сначала люди получали административные наказания, а потом их действия начинали квалифицировать уже как "уголовку", причем после отбытия административного срока. А еще говорят "расстреливать два раз уставы не велят". Это во времена "кровавого Сталина" не велели, а сегодня - запросто!

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Ну и как не связать этот явный судейский беспредел с выборами в Москве?

В этот же день Вадим Кумин в "Известиях" в очередной раз презентовал свою программу на выборы, где борьба против "пенсионной реформы" стоит главным пунктом в повестке дня - это естественно, власть обнаглела до такого состояния, что предлагает людям, которых она прямо сейчас грабит, проголосовать за нее в очередной раз.

Как видим, в зале от прессы яблоку негде упасть, хотя казалось бы... Все же понимают, что "выборы" как таковые у нас сегодня отсуствуют, и любое шевеление оппозиции немедленно получает самый жесткий отклик.

Вот, собственно, и ответ - Кумин проводит аншлаговую встречу с прессой, а его доверенное лицо задерживают возле подъезда собственного дома и дают ему аж 30 суток ареста. Что это как не намеренное воспрепятстсвование свободным выборам? Ведь выборы назначены на 9 сентября, а ключевая фигура избирательной кампании основного кандидата от оппозиции будет сидеть до 14-го...

В принципе ничто не мешает задержать и самого Кумина за участие в том же самом митинге. Рядом на трибуне стояли. Вот и пусть узнает итоги выборов в камере...

Я вообще удивляюсь, что Кумина, да и Зюганова заодно до сих пор не привлекли по "болотному делу". А ведь доказательства зафиксированы десятками телекамер, более того, скреплены письменным соглашением! Это ж какой сговор, какой заговор! В 1937 году за меньшее растреливали...

Ну и что, что 6 лет прошло? Там же затронуты интересы "Его величества", тут никаких сроков давности быть не может. Я просто удивляюсь, что это правоохранительные органы недорабатывают? Всех ведь можно привлечь, кто участвовал, кто рядом стоял, даже кто по интернету смотрел и лайки ставил!

И тогда естественным образом к избирательным урнам дойдут только правильные избиратели, а остальные по телевизору в камере посмотрят.