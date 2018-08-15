Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Индия к 2022 году самостоятельно отправит в космос человека

Опубликовано 15.08.2018 в разделе комментариев 0

Индия к 2022 году самостоятельно отправит в космос человека

Индия планирует к 2022 году направить в космос первую собственную пилотируемую миссию, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди по случаю празднования Дня независимости, передает в среду телеканал NDTV.

"Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос с триколором в руках", - сказал Моди.

Таким образом, Индия станет четвертой страной мира, отправившей человека в космос, после СССР (России), США и Китая.

Ранее сообщалось, что Индийская организация космических исследований ведет работы, которые позволят отправить на орбиту национальный экипаж на собственном индийском корабле.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пенза: что позволено Юпитеру... (4)
"Марш матерей" предлагается в формате флэш-моба (3)
Турция повысила пошлины на американские товары (0)
Индия к 2022 году самостоятельно отправит в космос человека (0)
А почему бы не посадить кандидата в мэры на время выборов? (2)
Вена лучший город мира, а Киев уже не самый худший (4)
Мэр Оренбурга попался на взятке (3)
В Чебоксарах закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности (1)
В Париже умер Самир Амин, выдающийся мыслитель-марксист (6)
Удальцова "загребли" за давно прошедшую разрешенную акцию на Сахарова (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Оппозиция должна участвовать в выборАх, сидя в камере
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Зачем миру такой гегемон?
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт и всё у них так:)))))))
Дарья Митина Дарья Митина: Знай наших!!!
Максим Калашников Максим Калашников: МАРКЕРЫ ДЛЯ ПОЛЯРНОЙ ЛИСЫ В РФ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss