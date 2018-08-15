Индия к 2022 году самостоятельно отправит в космос человека

Индия планирует к 2022 году направить в космос первую собственную пилотируемую миссию, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди по случаю празднования Дня независимости, передает в среду телеканал NDTV.

"Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос с триколором в руках", - сказал Моди.

Таким образом, Индия станет четвертой страной мира, отправившей человека в космос, после СССР (России), США и Китая.

Ранее сообщалось, что Индийская организация космических исследований ведет работы, которые позволят отправить на орбиту национальный экипаж на собственном индийском корабле.