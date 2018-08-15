"Марш матерей" предлагается в формате флэш-моба

В Москве объявлено, что сегодня планируется провести «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Акция с властями не согласована. Всем предлагается пройти с их любимыми игрушками в руках от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице.

В московской мэрии назвали предстоящий марш угрозой общественной безопасности и попросили граждан воздержаться от участия в нем.

Начало запланировано на 19 часов. Аналогичная акция намечена сегодня в Екатеринбурге.