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Московский листок

"Марш матерей" предлагается в формате флэш-моба

Опубликовано 15.08.2018 в разделе комментариев 3

"Марш матерей" предлагается в формате флэш-моба

В Москве объявлено, что сегодня планируется провести «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Акция с властями не согласована. Всем предлагается пройти с их любимыми игрушками в руках от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице.

В московской мэрии назвали предстоящий марш угрозой общественной безопасности и попросили граждан воздержаться от участия в нем.

Начало запланировано на 19 часов. Аналогичная акция намечена сегодня в Екатеринбурге.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Если заплатят
voronivorona написал 15.08.2018 11:10
Если заплатят, мамаш резиновыми пулями постреляют и шашками порубают - а хуле, кормить семью надо. Нравственность в среде силовиков не ночевала.
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(без названия)
Дотошный написал 15.08.2018 11:04
Казки нагайками матерей бить будут, или только омоном обойдутся?
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(без названия)
А.Каммерер написал 15.08.2018 10:55
А угроза общественной безопасности то в чем? Совсем собянинские охренели. Или они считают, что их власть и наворованное ими и есть та самая "общественная безопасность"?
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