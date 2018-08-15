Турция повысила пошлины на американские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес изменения в указ о введении дополнительных пошлин на импорт некоторых товаров из США от 11 июня 2018 года. Как передает агентство "Анадолу", соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства Турции.

Согласно документу, тарифы на ввоз в страну автомобилей повышаются на 120%, алкогольных напитков – на 140%, и листового табака - на 60%, риса - на 50%, фруктов - на 20%. Пошлины повышены также на косметические средства и ряд других американских товаров.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

10 августа президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на импорт из Турции стали и алюминия, что вызвало обвал турецкой лиры.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции".