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Московский листок

Газпром выплатил своим 16 топ-менеджерам 1,6 млрд рублей за полгода

Опубликовано 15.08.2018 в разделе комментариев 2

Газпром выплатил своим 16 топ-менеджерам 1,6 млрд рублей за полгода

"Газпром" выплатил своим топ-менеджерам по итогам первого полугодия 1,6 млрд рублей, что на четверть больше аналогичного периода 2017 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на отчет газового монополиста по РСБУ, основная часть выплат пришлась на премии, составившие 1,2 миллиарда рублей. Еще 420,5 млн руб. было выплачено в качестве заработной платы. 29,3 млн руб. члены правления получили в виде иных видов вознаграждения.

В состав правления «Газпрома» входят 16 человек, включая главу компании Алексея Миллера, главного бухгалтера Елену Васильеву, гендиректора «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева. В марте 2018 года зампредом правления стал Михаил Путин — сын двоюродного брата президента Владимира Путина.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Карлеоне написал 15.08.2018 12:34
Путинская шобла вконец обнаглела! А вы, лохи, марш на выборА - голосовать за едарасов-пидоорасов!
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по 100 миллионов на рыло за погода!
корнхолио написал 15.08.2018 12:07
А вы говорите что денег нет - их полно.
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