В Крыму прекращен выпуск карт Visa и MasterCard

Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, полностью перешел на платежную систему "Мир". Как сообщает пресс-служба банка, карты Visa и MasterCard, которые не заменены клиентами финучреждения до 15 августа, перестают обслуживаться. Альтернативным финансовым инструментом становятся карты платежной системы "Мир", которые банк готов выдать своим клиентам бесплатно.

"Карты платежных систем «Мир» разработаны в России, не зависят от других платежных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности", - подчеркнули в кредитной организации.

В Генбанке также уточнили, что переход на новую платежную систему связан с включением банка в список санкционных компаний. Отмечается, что карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, которые не зашли в Крым из-за санкций, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.