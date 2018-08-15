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Московский листок

В Крыму прекращен выпуск карт Visa и MasterCard

Опубликовано 15.08.2018 в разделе комментариев 4

В Крыму прекращен выпуск карт Visa и MasterCard

Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, полностью перешел на платежную систему "Мир". Как сообщает пресс-служба банка, карты Visa и MasterCard, которые не заменены клиентами финучреждения до 15 августа, перестают обслуживаться. Альтернативным финансовым инструментом становятся карты платежной системы "Мир", которые банк готов выдать своим клиентам бесплатно.

"Карты платежных систем «Мир» разработаны в России, не зависят от других платежных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности", - подчеркнули в кредитной организации.

В Генбанке также уточнили, что переход на новую платежную систему связан с включением банка в список санкционных компаний. Отмечается, что карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, которые не зашли в Крым из-за санкций, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
киргуду написал 15.08.2018 13:10
а что за генабанк?..генки селезнева?и панислась ...фольфбанк,зюгбанк,ведробанк ....лилипутбанк окак ..два.
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(без названия)
Александр Загонов*1 написал 15.08.2018 13:03
Карты мир принимаются в Европе.
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Re: несчастные крымчане - а уже поздняк метаться
пцпц написал 15.08.2018 12:44
а если еще будут проблемы с валютами то вообще станем "закрытыми как при андропове". короче диктатура и маразм крепчает...а в 2012 году так было все близко - безвиз конвертируемый рубль пенсионеры ездют после 55 к морю красному за зиму и такая "жопа как финал правления путинских"
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несчастные крымчане - а уже поздняк метаться
12412 написал 15.08.2018 12:38
Как они теперь будут ездить к родивам в соседние страны в турцию и вообще по миру, с мир - никуда не пускают же как и за рубль никто ничего не продаст за пределами россии. мир - он большой а за мир -фигу только.
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