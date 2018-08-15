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Московский листок

Бог в душе или в сусальной шкатулке патриарха Кирилла?

Опубликовано 15.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл богатство
Бог в душе или в сусальной шкатулке патриарха Кирилла?

Наказ избирателя

кандидату в губернаторы

 А.Ю.Воробьеву

 

Видит бог, я не хотел составлять этот наказ к вашему повторному назначению на пост хозяина Подмосковья.

Зачем, если выборов в России в изначальном смысле давно нет? У нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. Сначала «за зубцами» назначают победителя, потом под него проводят выборы без выбора.

Кто из здравомыслящих сомневается, что вас оставят в занимаемом кресле и после 9 сентября? Только пациенты психушек. Но и их, скорее всего, как и обитателей кожно-венерологических диспансеров и тюрем, обяжут «проголосовать» за вас.

К чему вообще сомнения, если 31 мая начальницей Мособлизбиркома стала ваша заместительница Эльмира Хаймурзина? Дама, подкованная во всех отношениях. К тому же выпускница Калининградского института погранслужбы ФСБ, как подчеркнуто в ее биографии.

Ваши «выборы» ознаменуются, пожалуй, тем, что их впервые в истории постсоветской России столь открыто проводит главная спецслужба страны.

Мы уважаем директора ФСБ Александра Васильевича и склоняем головы перед его выбором.

Что же заставило меня взяться за перо? Знакомые красногорцы и коллеги обратили внимание на показушное откровение в вашем рекламном буклете, выпущенном «Единой Россией» еще 25 мая.

В нем на стр. 12 в разделе «Вера» любопытное признание. Процитируем кусочек. «Мы шли с другом по улице, был церковный праздник. Неожиданно для себя мы вошли в храм и увидели, как в одном из помещений (?) идет крещение. Что-то свыше толкнуло нас - и мы присоединились…».

Цель этого пассажа и всей главки, как мы поняли, - убедить жителей Подмосковья, что все ваши решения и инновации на посту губернатора продиктованы наитием свыше. Не самоуправством, не некомпетентностью и не злым умыслом. А божьим промыслом, с коим, как известно, не спорят.

И тут, конечно, камень с души. А то мы все гадали, за что и почему 1 августа 2015 г. вы в сговоре с московским мэром С.Собяниным вероломно лишили подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по столице.

Это была не льгота, как вы думаете. Это была компенсация ветеранам за многолетний труд на благо города-героя Москвы. Некоторые работали на ее предприятиях и в учреждениях по 30-40 лет, отдавая в казну ее все свои налоги и платежи.

Однако пенсию им начислили и начисляют по месту жительства в Подмосковье. А это на несколько тысяч меньше.

И вот вместо того, чтобы попытаться как-то ликвидировать эту вопиющую социальную несправедливость Вы со своим белокаменным коллегой учинили мерзость и беззаконие - отобрали у нас бесплатный проезд по первопрестольной.

По-божески ли Вы поступили, сделав подмосковных пенсионеров еще беднее? Им теперь приходится для поездок в Москву ежемесячно тратить в среднем 1,5-2 тыс. руб. В год это 24 тысячи, за три года, стало быть, набежало за 70 тыс. руб.

А нас в Подмосковье 3 миллиона душ. И получился у вас приварочек в 200 млрд. руб. Не хило. Тут и на Сирию хватит, и на личный прокорм.

Поправьте нас, если мы ошибаемся в расчетах. У Вас не возникало мысли отдать людям незаконно отобранное у них? В смысле вернуть потраченные ими суммы по беспредельному вашему беспределу?

Теперь-то мы догадываемся, куда вы пустили часть украденных у нас денег. 22 июля вы, собственно, сами дали об этом в «ВКонтакте» признательные показания. Написали о награждении вас «второразрядным агентом КГБ Михайловым» церковной цацкой (грех бахвальства):

«Для меня большая честь получить из рук Патриарха награду за вклад за восстановление разрушенных святынь - Орден преподобного Серафима Саровского II степени. Заботясь о храмах, мы поддерживаем свою историю и культуру».

Мы рассказали читателям об этом радостном для Отечества событии в заметке «За деньги пенсионеров Воробьев получил от Гундяева орден». Что избавляет нас от дальнейших подробностей (https://forum-msk.org/material/news/14875333.html).

Строительство и реставрация церковных новоделов, как известно, вообще отличный способ распила «бабла». Но это отдельная увлекательная тема, а пока вопросы наших читателей и ваших избирателей.

Если Россия - светское государство, которая по Конституции отделила от себя церковь со всем ее требами, то на каком основании Вы как госчиновник проявляете столь непомерную резвость в «восстановлении святынь»? Это противоречит и ст. 4 «Закона о свободе совести…»

В ней, по-простецки говоря, вам вообще запрещается «светиться» в обществе батюшек и делать перед ними всякие финансовые реверансы. А тем более - перекачивать им деньги налогоплательщиков.

В душе-то мы понимаем: для «Единой России» законы не писаны. Но все-таки, может, снизойдете до объяснений?

И вот еще о чем попросили спросить вас красногорцы, читатели и коллеги по перу. За 2016 г. вы задекларировали около 100 млн.руб. «заработка», то есть в 10 раз больше президента страны.

При этом не объяснили, с какого неба вам привалило такое счастье, если вам по закону всякий бизнес запрещен. Это, во-первых.

А во-вторых, как сочетается эта ваша беспримерная алчность с учением Христа о грехе стяжательства и корыстолюбия?

Выше голову 9 сентября! 

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот». 

P.S. 1 июля 2012 г. патриарх Кирилл наградил в Брянске губернатора области Денина орденом Серафима Саровского за строительство Кафедрального собора. А в ноябре 2015-го Денина посадили на 4 года.



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