Mail.Ru Group попросила власти амнистировать осужденных за посты в соцсетях

Mail.ru Group направила в Госдуму, Верховный суд, Минюст и к уполномоченному по правам человека обращения с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ, говорится в сообщении компании.

"Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий", - отмечается в документе компании владеющей соцсетями "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В обращении к уполномоченному по правам человека Mail.ru Group содержится просьба сформировать обращение в Конституционный суд РФ с вопросом «о проверке конституционности положений ст. 282 УК РФ в той части, в которой по смыслу, придаваемому таким положениям расширительным подходом к правоприменительной практике, они применяются в ущерб гарантированным ст. 29 Конституции РФ правам и свободам, и не соответствуют ст. 29 Конституции РФ, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей».

В обращении в Госдуму компания просит инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 УК РФ и 148 УК РФ. «Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», — говорится в сообщении.

В обращении Mail.ru Group в Верховный суд говорится о необходимости обобщения судебной практики по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее). "Мы просим Верховный суд указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку, в соответствии с законодательством, мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния… При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании считают необходимым, чтобы суд дал юридические определения понятиям "пост", "репост", "лайк", "класс", чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел.

В Минюст компания обратилась с просьбой «выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и иных экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм». «Указанная мера необходима, поскольку в разных регионах эксперты по-разному оценивают представленный им на исследование материал», — отмечают в Mail.ru Group.