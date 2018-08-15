Авиабилеты из России за рубеж подорожали на 5-8% из-за обвала рубля

Билеты на международные авиарейсы с 15 августа подорожали минимум на 5–8% из-за резкого падения курса рубля относительно доллара и евро, сообщает РБК со ссылкой на онлайн-сервисы путешествий.

По данным билетного агентства Biletix, стоимость билетов с бесплатным багажом по направлению Москва — Тиват — Москва выросла на 5,6–6,5%, Москва — Барселона — Москва — на 5–15%, Москва — Бургас — Москва — на 4,7–5,9%, Москва — Париж — Москва — на 6–10%, Москва — Мюнхен — Москва — на 5,9–6,6%.

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы российских авиакомпаний, а также на рейсы иностранных авиакомпаний, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), отмечает издание. При этом в России курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 коп. в большую сторону в полночь со вторника на среду.

Курс IATA для доллара со среды составит 68,5 руб. (рост на 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро — 78 руб. (+6,1%). В итоге средний рост цен на популярные заграничные направления составил 5–8%, сообщил изданию представитель агентства tutu.ru.