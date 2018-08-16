Референдум или роспуск Государственной думы?

Итак, буржуазия дала добро на проведение референдума о пенсионном возрасте. Что же случилось? Ведь, несмотря на то, что «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдумы и свободные выборы» (Конституция РФ, ст. 3, 1993 г.), буржуазия на протяжении 25 лет своего безраздельного господства в современной России под всякими надуманными предлогами категорически отвергала всякие попытки решить общественно значимые вопросы на референдуме.

Например, осенью 2002 года КПРФ пыталась решить земельный вопрос на Всероссийском референдуме именно в интересах трудового народа, всего общества: запретить куплю и продажу земли, предоставлять каждому гражданину землю бесплатно и навечно. Результат голосования был известен наперёд, как дважды два равняется четырём: нет взимание платы за пользование землёй, нет торговле землёй. Поэтому буржуазия резко запротестовала. Разве она могла допустить того, чтобы трудовой народ решал вопрос: быть или не быть такому источнику её дохода, её обогащения, как взимание платы (дани) за доступ к земле, спекуляция землёй? Уже сама возможность решать земельный вопрос посредством референдума настолько напугало буржуазию, что она издала закон, который резко ограничивает саму возможность решения общественно значимых вопросов вне стен Законодательного Собрания - на референдуме.

А тут буржуазия устами ЦИК разрешила проведение референдума по, казалось бы, простому вопросу - вопросу повышения пенсионного возраста. Почему же так? Что же такое произошло, что буржуазия не решилась идти «до конца»? Просто доводы, которые приводит буржуазия за повышение пенсионного возраста, настолько нелепы, настолько жульнические, что вызвали такое нравственное возмущение в обществе, которое может перерасти в избиение буржуазии. И это буржуазия остро чует. Самая изощрённая манипуляция понятиями («растёт продолжительность жизни», «сокращение работающих», «денег не хватает», «бюджетный коллапс» и т.д.) не смогла обмануть даже самых забитых людей и заставить их усомниться в том, что на самом деле власть их держит за безмозглый рабочий скот.

Но не будем предаваться иллюзиям. Даже если референдум состоится и большинство скажет: нет повышению пенсионного возраста, буржуазия наплюёт на это волеизлияние народа. Разве не было референдума по сохранению СССР? Разве не было референдума по доверию Верховному Совету РСФСР? И разве большинство не высказалось за сохранение СССР и доверие Верховному Совету РСФСР? И что? Буржуазия нагло растоптала итоги этих референдумов.

Буржуазия разрешила провести референдум по вопросу о повышения пенсионного вопроса только для обмана трудового народа. На это прямо указывает то, что ЦИК одобрила сразу три инициативные группы по одной и тому же вопросу; более того, в ЦИКе с издевкой заявили, что эти группы буду мешать друг другу, и поэтому вряд ли они смогут выполнить все условия для проведения референдума. Словом, буржуазия, не осмеливаясь отклонить требование провести референдум, решила превратить его в фарс; не референдум, а борьба за проведение референдума.

При таком положении дел с референдумом о повышение пенсионного возраста требуется нечто большее, чем референдум. Для этого требуется сделать такой шаг, который вызывает угрожающие для буржуазии практические последствия. И здесь наиболее верным шагом является агитация за роспуск Государственной Думы.

Как распустить Государственную Думу?

Ответ на этот вопрос простой.

Если КПРФ, ЛДПР и СР действительно против повышения пенсионного возраста, то пусть докажут: пусть сдадут свои депутатские мандаты, откажутся от депутатских привилегий и станут рядом с трудовым народом. Эта сдача депутатских мандатов воодушевит и сплотит трудовой народ вокруг этих, пусть и мелкобуржуазных, партий на борьбу за свои интересы, - и нынешней Государственной Думе придёт конец. Чудовищная реакционная сила - «Единая Россия», автор всех антинародных законов, лопнет, как проколотый пузырь. В результате этого произойдёт такой сдвиг в соотношении политических сил, в котором заложена предпосылка полного уничтожения безраздельного господства буржуазии в обществе.

Но для того, чтобы агитация за роспуск Государственной Думы была действенной, содержанием этой агитации должна быть не только критика повышения пенсионного возраста, но и критика платы за доступ и пользование землёй, всей налоговой системы, постоянного роста цен, безработицы и т.д. При этом, √ в пику спойлерам буржуазии, которые отвлекают трудовой народ от борьбы за государственную власть на причитания и проклятия: «не доживём до пенсии», «возьмите деньги у богатых», «увеличьте нашу зарплату, «введите прогрессивный налог», «дороговизна нас губит», «не найдём работу» и т.д., - агитацию за роспуск Государственной Думы надо построить на двух железных аргументах, которых, как огня, буржуазия боится и поэтому в упор игнорирует, а именно:

1) Отсутствие в современной России все общей обязательности труда. Отсюда требовать введения все общей обязательности труда, которая резко увеличивает число работающих и тем самым со всей очевидностью разоблачается миф о том, что повышение пенсионного возраста диктуется абсолютным сокращением работающих. С другой стороны, указывать на то, что в настоящее время производство настолько насыщено техникой, что пенсионный возраст можно понизить до 55 лет для мужчин и до 50 лет - для женщин. В противном случае, зачем нужно развивать технику (механизация, автоматизация, роботизация и т.д.)?

2) Демагогия о «бюджетном кризисе», т.е. нехватка денег для обеспечения социальных гарантий государства. Здесь спрашивать: допустим, что деньги совсем кончились, наступил «бюджетный коллапс», - и что? Будем подыхать от голода, замерзать от холода, бомжевать и т.д., имея гигантские объёмы материальных благ: еды, одежды, жилья и т.д.? Что нужно для существования человека: деньги, которые сами по себе бесполезны, или материальные блага, которые уничтожаются по указу российского правительства вагонами?

Эти два железных аргумента против наглого, хамского лицемерия буржуазии являются мощным средством для пробуждения трудового народа к борьбе за государственную власть, против современного общественного строя - капитализма.

Но для того, чтобы добиться роспуска Государственной Думы, агитацию за её роспуск, необходимо поддержать Всероссийской политической забастовкой во всех областях экономики: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля, СМИ, банки и т.д., с лозунгами:

Долой Совет Федерации и Государственную думу РФ! Высшим органов власти должен быть Верховный Совет рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции, как это было при социализме!

Труд в России должен быть обязанностью и делом чести каждого способного к труду человека по принципу: «кто не работает, тот не ест», как это было при социализме!